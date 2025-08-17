Δήλωση - γρίφος του Ζελένσκι για το εδαφικό και την έναρξη των διαπραγματεύσεων

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει για εδαφικές αλλαγές στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, αλλά το Κίεβο δεν θα παραχωρήσει εδάφη που δεν κατέχουν οι ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνέντευξη με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και... άναψε φωτιές.

«Χρειαζόμαστε πραγματικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, «που σημαίνει ότι μπορούν να ξεκινήσουν από το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η πρώτη γραμμή — η γραμμή επαφής είναι η καλύτερη γραμμή για διαπραγματεύσεις».

Ο Ζελένσκι μίλησε σε συνέντευξη Τύπου με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πριν αναχωρήσει για Ουάσινγκτον, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα.

Το Politico αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία δεν κατάφερε να κατακτήσει την περιοχή του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, την οποία η Μόσχα προσπαθεί να ελέγξει από το 2014. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν κατάφερε να την καταλάβει για 12 χρόνια, και το σύνταγμα της Ουκρανίας καθιστά αδύνατο... να παραχωρηθεί έδαφος ή να γίνει ανταλλαγή εδαφών», δήλωσε ο Ζελένσκι.

NOW - Zelensky says Ukraine's constitution makes giving up land "impossible," and should only be discussed at a trilateral meeting; if Russia "refuses," more sanctions "must" be imposed. pic.twitter.com/7wicKa5erW — Disclose.tv (@disclosetv) August 17, 2025

Με πληροφορίες από Politico

