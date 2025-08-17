Γουιτκοφ: Τραμπ - Πούτιν συμφώνησαν για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία
Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι ελπίζει σε μια «παραγωγική» συνάντηση τη Δευτέρα
Τη στιγμή που ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την τηλεδιάσκεψη με την συμμαχία των προθύμων, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι κατά τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατέληξαν σε συμφωνία για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» σχετικά με την Ουκρανία.
Ο Γουίτκοφ πρόσθεσε ότι ελπίζει σε μια «παραγωγική» συνάντηση τη Δευτέρα, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ευρωπαίοι ηγέτες που μεταβαίνουν στην Ουάσινγκτον, καθώς και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
