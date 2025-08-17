Ο Ζελένσκι στις Βρυξέλλες, όλα έτοιμα για τη βιντεοδιάσκεψη - Φωτογραφία από το Ντονμπάς

Οι επικεφαλής της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας θα δώσουν το «παρών» μαζί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνάντηση που θα έχουν Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον

Newsbomb

Ο Ζελένσκι στις Βρυξέλλες, όλα έτοιμα για τη βιντεοδιάσκεψη - Φωτογραφία από το Ντονμπάς
ΚΟΣΜΟΣ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την στιγμή που ο Τραμπ... ξαναχτύπησε γράφοντας στο Truth Social:

«Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι».

«Τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. «Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα», διαβεβαίωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Χαιρέτισε επίσης την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εμπνευσμένες από το ΝΑΤΟ». Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε το Σάββατο ότι το πρώτο βήμα θα είναι να οριστεί «μια ρήτρα συλλογικής ασφάλειας που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να λάβει την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έτοιμη να δράσει σε περίπτωση που δεχθεί νέα επίθεση » .

Η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η παύση των εχθροπραξιών είναι η πρώτη προτεραιότητα

Και οι δύο πρόεδροι ερωτήθηκαν για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάπαυση του πυρός. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι πιο σημαντική από μια κατάπαυση του πυρός και ότι η τελευταία δεν είναι απαραίτητη για να σταματήσει ο πόλεμος.

Η Φον ντερ Λάιεν απάντησε ότι ο όρος δεν έχει σημασία, συμπληρώνοντας ότι αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και ότι «το αποτέλεσμα πρέπει να είναι η παύση των σφαγών». «Αυτό είναι το πιο σημαντικό», προσθέτει. «Είτε το ονομάζουμε κατάπαυση του πυρός είτε ειρηνευτική συμφωνία».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «δεν βλέπει κανένα σημάδι» ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για τριμερή σύνοδο κορυφής με την Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων».

Συναντήθηκε επίσης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε ότι ελπίζει να πραγματοποιηθεί τριμερής σύνοδος κορυφής «το συντομότερο δυνατό».

Ο Ζελέσνκι είπε επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να είναι «τόσο ενωμένη τώρα» όσο ήταν όταν ξέσπασε ο πόλεμος το 2022 και ότι αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη «πραγματικής ειρήνης». «Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες», πρόσθεσε.
Τόνισε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εξεταστούν, αλλά ότι είναι «αδύνατο να γίνει αυτό υπό την πίεση των όπλων».
Εκτίμησε ότι είναι απαραίτητη μια τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, αλλά η Ρωσία δεν δίνει «κανένα σημάδι» ότι αυτό θα συμβεί.
«Και αν η Ρωσία αρνηθεί, τότε πρέπει να ακολουθήσουν νέες κυρώσεις», λέει.
Είπε ακόμη ότι είναι ευγνώμων στον Τραμπ και τις ΗΠΑ που συμφώνησαν να συνεργαστούν με την Ευρώπη για να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, αλλά ότι «δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό».
«Όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, και θεωρούμε την ένταξη στην ΕΕ μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας», λέει.

Ξεκίνησε η βιντεοδιάσκεψη

Ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ο Γερμανός Καγκελάριος πραγματοποιούν τηλεδιάσκεψη του συμμαχικού «συνασπισμού των προθύμων» του Κιέβου, ο οποίος περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και μη ευρωπαϊκές χώρες όπως ο Καναδάς.

Υπενθυμίζεται ότι οι επικεφαλής της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας θα δώσουν το «παρών» μαζί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνάντηση που θα έχουν Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον αύριο.

Ο Φρίντριχ Μερτς, βασικό μέλος της «συμμαχίας των προθύμων» και σταθερός σύμμαχος της Ουκρανίας, δημοσίευσε στο X την επιβεβαίωση ότι θα συνοδεύσει άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Βολόντιμιρ Ζελένσκι στις κρίσιμες συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

Αύριο θα ταξιδέψω με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στην Ουάσινγκτον. Θα ανταλλάξουμε απόψεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ σχετικά με την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών, τις εγγυήσεις ασφάλειας, τα εδαφικά ζητήματα και την περαιτέρω στήριξη προς την Ουκρανία.

Οι συνομιλίες εξακολουθούν να είναι επίσημα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συντονίσει την παρουσία τους ως ένδειξη στήριξης προς την Ουκρανία και θα βοηθήσουν τον Ουκρανό ηγέτη να διαχειριστεί μια συνάντηση υψηλού κινδύνου και ενδεχομένως αμφιλεγόμενη, από την οποία μπορεί να εξαρτηθεί το μέλλον της Ουκρανίας.

Μήνυμα και από Ρούμπιο και από Ουίτκοφ

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ότι η εκεχειρία στην Ουκρανία παραμένει στο τραπέζι, ενώ ο Τραμπ επιδιώκει συμφωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκλείσει την εκεχειρία στην Ουκρανία ως μέρος του στόχου για τη διαμεσολάβηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Επίσης ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος παρευρέθηκε στη σύνοδο κορυφής την Παρασκευή 15 Αυγούστου, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησαν στην Αλάσκα για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας».

Ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ακόμη ότι η Ρωσία έκανε εδαφικές παραχωρήσεις σχετικά με πέντε ουκρανικές περιοχές. «Οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι [στην Αλάσκα την Παρασκευή] σχετικά με και τις πέντε περιοχές [στην ανατολική Ουκρανία]. «Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντόνετσκ και τι θα συμβεί εκεί », ανέφερε ο Γουίτκοφ στο CNN, δύο ημέρες μετά από μια σύνοδο κορυφής που δεν κατάφερε να σημειώσει καμία πρόοδο στην κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Επίσης δήλωσε ότι ελπίζει σε μια «παραγωγική» συνάντηση τη Δευτέρα μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, των Ευρωπαίων ηγετών που πραγματοποιούν το ταξίδι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Φωτογραφία με νόημα από το Ντονμπάς

Στο μεταξύ το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας μετά από όσα ακούστηκαν για τους όρους του Πούτιν για Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ, δημοσίευσε μια φωτογραφία από πολλές πόλεις της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς στην Ουκρανία, οι οποίες, όπως αναφέρει, έχουν ήδη «καταστραφεί ολοσχερώς από τον ρωσικό στρατό».
Σε μια ανάρτηση στο X, το υπουργείο κάλεσε τις ΗΠΑ και τους άλλους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να αναλάβουν «αποφασιστικές και συντονισμένες» ενέργειες που θα αποτρέψουν μελλοντικές επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας.

Στην ανάρτηση αναφέρθηκε:

Όλες αυτές οι πόλεις ήταν κάποτε γεμάτες Ουκρανούς – παιδιά, οικογένειες. Ουκρανοί που οι Ρώσοι εγκληματίες πολέμου είτε σκότωσαν, είτε αιχμαλώτισαν, είτε μετέφεραν με τη βία, είτε έδιωξαν από τα σπίτια τους με αμείλικτες επιθέσεις – και τώρα τους αποκαλούν κυνικά «αδελφό έθνος».
Αφήνοντας πίσω του μόνο ερείπια, ο Πούτιν εξακολουθεί να επιδιώκει να καταλάβει και να καταστρέψει περισσότερα, να μετατρέψει νέες πόλεις σε την ίδια έρημη ερημιά. Ο πόλεμος της Ρωσίας δεν είναι μόνο εναντίον του εδάφους της Ουκρανίας – είναι εναντίον του ίδιου του δικαιώματος των Ουκρανών να υπάρχουν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα σενάριο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία,

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι πέντε ανήλικοι που λήστεψαν και χτύπησαν 15χρονο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ - Πούτιν: Αυτά είναι τα έγγραφα για τη συνάντησή τους που βρέθηκαν σε εκτυπωτή ξενοδοχείου στο Άνκορατζ

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Γουιτκοφ: Τραμπ - Πούτιν συμφώνησαν για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας» στην Ουκρανία

16:43ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς για Μερομήνια: «Καλύτερα διαβάστε το φλιτζάνι, παρά να πιστεύετε σε αυτά»

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Κλαρκ έπεσε στο λιμάνι και χτύπησε κρουαζιερόπλοιο

16:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόεδρος Σλάβια Πράγας: «Μένει εδώ ο Ζαφείρης, δεν μπορούμε να τον αφήσουμε πριν τον Γενάρη»

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Σε κάθε πυρκαγιά όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις μας ρίχνονται στη μάχη με αυτοθυσία»

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά τώρα σε ξερά χόρτα κοντά στη Μουδανιών

16:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Μια ανάσα» από την απόκτηση του Ενρίκε Ταλίς

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Πώς το αίτημα για τις ρωσικές εκκλησίες στην Ουκρανία αλλάζει τις ισορροπίες

16:08LIFESTYLE

Γιώργος Κωνσταντίνου: Περιγράφει πώς έζησε τον τορπιλισμό της «Έλλης» - «Ο κόσμος έτρεχε αλαφιασμένος να σωθεί»

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Αποτροπή ουκρανικής επίθεσης με drones στον πυρηνικό σταθμό Σμολένσκ - Ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη πυραύλων Sapsan στο Ντόνετσκ

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ζελένσκι στη Μόσχα από τις Βρυξέλλες, αιχμή φον ντερ Λάιεν για το εδαφικό της Ουκρανίας - Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία

15:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μόνο έτσι μπορεί να σωθεί η ανθρωπότητα από την υπερ-νοήμονα AI - Τι αποκαλύπτει ο «νονός της τεχνητής νοημοσύνης»

15:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Η Πάφος έσβησε τη «φωτιά» για Καβάνι, κάνοντας λόγο για «μπαρούφα» και «μαλ…»

15:36ΚΟΣΜΟΣ

«Η Στιγμή του Ιντιάνα Τζόουνς»: Αρχεία της CIA αποκαλύπτουν το μυστήριο της Κιβωτού της Διαθήκης - Ο ρόλος του «απομακρυσμένου θεατή»

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου: Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και τα διόδια

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Επικίνδυνη πυρκαγιά στην Ιόνια οδό κοντά στην Γουριώτισσα 

15:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διαρρήκτες σε ψητοπωλείο της Ρόδου - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:52ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ζελένσκι στη Μόσχα από τις Βρυξέλλες, αιχμή φον ντερ Λάιεν για το εδαφικό της Ουκρανίας - Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία

16:43ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς για Μερομήνια: «Καλύτερα διαβάστε το φλιτζάνι, παρά να πιστεύετε σε αυτά»

12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας στη Νέα Ερυθραία

14:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 409,13 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι όχι - Πώς γίνονται οι αιτήσεις

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

14:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στον Πύργο: Απόπειρα βιασμού ανήλικης – Την έσωσε η θεία της

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες, αγνόησε τις αρχές της πατρίδας μας

16:08LIFESTYLE

Γιώργος Κωνσταντίνου: Περιγράφει πώς έζησε τον τορπιλισμό της «Έλλης» - «Ο κόσμος έτρεχε αλαφιασμένος να σωθεί»

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Το πακέτο του 1,5 δισ. ευρώ και οι δικαιούχοι - Ποιοι θα επωφεληθούν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Πώς το αίτημα για τις ρωσικές εκκλησίες στην Ουκρανία αλλάζει τις ισορροπίες

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλεντον: «Έδιωξαν» δυο οικογένειες για να έχουν περισσότερο χώρο στο εξοχικό τους

15:36ΚΟΣΜΟΣ

«Η Στιγμή του Ιντιάνα Τζόουνς»: Αρχεία της CIA αποκαλύπτουν το μυστήριο της Κιβωτού της Διαθήκης - Ο ρόλος του «απομακρυσμένου θεατή»

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Ηθοποιός «τα έκανε πάνω της» σε πτήση εξαιτίας τροφικής δηλητηρίασης και ζητά συγγνώμη

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Σε κωματώδη κατάσταση ανήλικη από κατανάλωση αλκοόλ - 5 συλλήψεις

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Γιατί ο Πούτιν κέρδισε το παιχνίδι και ο Τραμπ έφυγε μόνο με λόγια και δύσκολες επιλογές

15:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μόνο έτσι μπορεί να σωθεί η ανθρωπότητα από την υπερ-νοήμονα AI - Τι αποκαλύπτει ο «νονός της τεχνητής νοημοσύνης»

15:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλάζει το ευρώ: Πότε τα νέα χαρτονομίσματα, πώς θα είναι

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κόντρες με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και η νέα απάντηση

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αρχίζουν οι βροχές – Πότε αναμένεται η πρώτη κακοκαιρία στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ