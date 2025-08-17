Ο Ζελένσκι στις Βρυξέλλες, όλα έτοιμα για τη βιντεοδιάσκεψη - Φωτογραφία από το Ντονμπάς

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την στιγμή που ο Τραμπ... ξαναχτύπησε γράφοντας στο Truth Social:

«Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι».

«Τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. «Η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα», διαβεβαίωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Χαιρέτισε επίσης την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εμπνευσμένες από το ΝΑΤΟ». Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε το Σάββατο ότι το πρώτο βήμα θα είναι να οριστεί «μια ρήτρα συλλογικής ασφάλειας που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να λάβει την υποστήριξη όλων των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έτοιμη να δράσει σε περίπτωση που δεχθεί νέα επίθεση » .

Η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η παύση των εχθροπραξιών είναι η πρώτη προτεραιότητα

Και οι δύο πρόεδροι ερωτήθηκαν για τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάπαυση του πυρός. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι πιο σημαντική από μια κατάπαυση του πυρός και ότι η τελευταία δεν είναι απαραίτητη για να σταματήσει ο πόλεμος.

Η Φον ντερ Λάιεν απάντησε ότι ο όρος δεν έχει σημασία, συμπληρώνοντας ότι αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και ότι «το αποτέλεσμα πρέπει να είναι η παύση των σφαγών». «Αυτό είναι το πιο σημαντικό», προσθέτει. «Είτε το ονομάζουμε κατάπαυση του πυρός είτε ειρηνευτική συμφωνία».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι «δεν βλέπει κανένα σημάδι» ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για τριμερή σύνοδο κορυφής με την Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη του «συνασπισμού των προθύμων».

Συναντήθηκε επίσης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε ότι ελπίζει να πραγματοποιηθεί τριμερής σύνοδος κορυφής «το συντομότερο δυνατό».

Ο Ζελέσνκι είπε επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας η Ευρώπη να είναι «τόσο ενωμένη τώρα» όσο ήταν όταν ξέσπασε ο πόλεμος το 2022 και ότι αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη «πραγματικής ειρήνης». «Ο Πούτιν έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά δεν τις γνωρίζουμε όλες», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εξεταστούν, αλλά ότι είναι «αδύνατο να γίνει αυτό υπό την πίεση των όπλων».

Εκτίμησε ότι είναι απαραίτητη μια τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, αλλά η Ρωσία δεν δίνει «κανένα σημάδι» ότι αυτό θα συμβεί.

«Και αν η Ρωσία αρνηθεί, τότε πρέπει να ακολουθήσουν νέες κυρώσεις», λέει.

Είπε ακόμη ότι είναι ευγνώμων στον Τραμπ και τις ΗΠΑ που συμφώνησαν να συνεργαστούν με την Ευρώπη για να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, αλλά ότι «δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό».

«Όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, και θεωρούμε την ένταξη στην ΕΕ μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας», λέει.

Ξεκίνησε η βιντεοδιάσκεψη

Ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ο Γερμανός Καγκελάριος πραγματοποιούν τηλεδιάσκεψη του συμμαχικού «συνασπισμού των προθύμων» του Κιέβου, ο οποίος περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και μη ευρωπαϊκές χώρες όπως ο Καναδάς.

Υπενθυμίζεται ότι οι επικεφαλής της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας θα δώσουν το «παρών» μαζί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνάντηση που θα έχουν Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον αύριο.

Ο Φρίντριχ Μερτς, βασικό μέλος της «συμμαχίας των προθύμων» και σταθερός σύμμαχος της Ουκρανίας, δημοσίευσε στο X την επιβεβαίωση ότι θα συνοδεύσει άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Βολόντιμιρ Ζελένσκι στις κρίσιμες συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

Αύριο θα ταξιδέψω με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στην Ουάσινγκτον. Θα ανταλλάξουμε απόψεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ σχετικά με την κατάσταση των ειρηνευτικών προσπαθειών, τις εγγυήσεις ασφάλειας, τα εδαφικά ζητήματα και την περαιτέρω στήριξη προς την Ουκρανία.

Οι συνομιλίες εξακολουθούν να είναι επίσημα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συντονίσει την παρουσία τους ως ένδειξη στήριξης προς την Ουκρανία και θα βοηθήσουν τον Ουκρανό ηγέτη να διαχειριστεί μια συνάντηση υψηλού κινδύνου και ενδεχομένως αμφιλεγόμενη, από την οποία μπορεί να εξαρτηθεί το μέλλον της Ουκρανίας.

Μήνυμα και από Ρούμπιο και από Ουίτκοφ

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ότι η εκεχειρία στην Ουκρανία παραμένει στο τραπέζι, ενώ ο Τραμπ επιδιώκει συμφωνία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκλείσει την εκεχειρία στην Ουκρανία ως μέρος του στόχου για τη διαμεσολάβηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Επίσης ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος παρευρέθηκε στη σύνοδο κορυφής την Παρασκευή 15 Αυγούστου, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησαν στην Αλάσκα για «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας».

Ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ακόμη ότι η Ρωσία έκανε εδαφικές παραχωρήσεις σχετικά με πέντε ουκρανικές περιοχές. «Οι Ρώσοι έκαναν κάποιες παραχωρήσεις στο τραπέζι [στην Αλάσκα την Παρασκευή] σχετικά με και τις πέντε περιοχές [στην ανατολική Ουκρανία]. «Υπάρχει μια σημαντική συζήτηση για το Ντόνετσκ και τι θα συμβεί εκεί », ανέφερε ο Γουίτκοφ στο CNN, δύο ημέρες μετά από μια σύνοδο κορυφής που δεν κατάφερε να σημειώσει καμία πρόοδο στην κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Επίσης δήλωσε ότι ελπίζει σε μια «παραγωγική» συνάντηση τη Δευτέρα μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, των Ευρωπαίων ηγετών που πραγματοποιούν το ταξίδι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Φωτογραφία με νόημα από το Ντονμπάς

Στο μεταξύ το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας μετά από όσα ακούστηκαν για τους όρους του Πούτιν για Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ, δημοσίευσε μια φωτογραφία από πολλές πόλεις της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς στην Ουκρανία, οι οποίες, όπως αναφέρει, έχουν ήδη «καταστραφεί ολοσχερώς από τον ρωσικό στρατό».

Σε μια ανάρτηση στο X, το υπουργείο κάλεσε τις ΗΠΑ και τους άλλους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου να αναλάβουν «αποφασιστικές και συντονισμένες» ενέργειες που θα αποτρέψουν μελλοντικές επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας.

Στην ανάρτηση αναφέρθηκε:

Όλες αυτές οι πόλεις ήταν κάποτε γεμάτες Ουκρανούς – παιδιά, οικογένειες. Ουκρανοί που οι Ρώσοι εγκληματίες πολέμου είτε σκότωσαν, είτε αιχμαλώτισαν, είτε μετέφεραν με τη βία, είτε έδιωξαν από τα σπίτια τους με αμείλικτες επιθέσεις – και τώρα τους αποκαλούν κυνικά «αδελφό έθνος».

Αφήνοντας πίσω του μόνο ερείπια, ο Πούτιν εξακολουθεί να επιδιώκει να καταλάβει και να καταστρέψει περισσότερα, να μετατρέψει νέες πόλεις σε την ίδια έρημη ερημιά. Ο πόλεμος της Ρωσίας δεν είναι μόνο εναντίον του εδάφους της Ουκρανίας – είναι εναντίον του ίδιου του δικαιώματος των Ουκρανών να υπάρχουν.

