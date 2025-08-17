Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα δύο πιθανά σενάρια για την επόμενη κίνηση του Πούτιν και το τέλος πολέμου

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Κοινή Βάση Έλμενντορφ-Ρίτσαρντσον, Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, στο Άνκορατζ της Αλάσκας

Ολοκληρώθηκε η διμερής σύνοδος στην Αλάσκα μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο η ειρήνη στην Ουκρανία παραμένει μακριά. Η Wall Street Journal αναλύει τα πιθανά σενάρια για την εξέλιξη του πολέμου και τις προϋποθέσεις για μια συνολική κατάπαυση του πυρός.

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε στον Τραμπ ότι δεν δέχεται προσωρινή εκεχειρία, μόνο μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό αφήνει τον Ζελένσκι να σταθμίσει αν αξίζει να παραχωρήσει εδάφη ώστε η Ουκρανία να επιβιώσει ως κυρίαρχο, αν και μικρότερο, κράτος ή αν η χώρα κινδυνεύει να χάσει γρήγορα και εδάφη και κυριαρχία, επιστρέφοντας στη ρωσική σφαίρα επιρροής.

Προς το παρόν, το πότε και πώς θα συμβεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στη συνάντηση Ζελένσκι–Τραμπ στην Ουάσινγκτον, με την πιθανότητα τριμερούς συνάντησης και με τον Πούτιν αν τα πράγματα εξελιχθούν θετικά.

Ο Πούτιν απέρριψε τις πιέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης για εκεχειρία που θα πάγωνε το μέτωπο και θα επέτρεπε διαπραγματεύσεις για τα εδάφη και τις εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας. Αντίθετα, άφησε να εννοηθεί ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο έως ότου η Ουκρανία και η Δύση δεχτούν τους γεωπολιτικούς του στόχους.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ζελένσκι προειδοποίησαν ότι αν η Ρωσία αρνηθεί συμφωνία ή συνεχίσει τις επιθέσεις, οι κυρώσεις θα ενταθούν. Ο Πούτιν υπογράμμισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι «βαθύτερες αιτίες» της κρίσης, αφήνοντας σαφές ότι οι στρατηγικοί στόχοι του για κυριαρχία στην Ουκρανία και επαναφορά της ρωσικής επιρροής στην ανατολική Ευρώπη παραμένουν.

Η Ρωσία απέτυχε να καταλάβει πλήρως το Κίεβο και περιορίζεται σε οριακά κέρδη, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις παραμένουν ανθεκτικές παρά την εξάντλησή τους. Αυτό οδηγεί σε δύο πιθανά σενάρια:

Περιορισμένη ρωσική επικράτηση και «συνασπισμός των πρόθυμων»: Η Ουκρανία χάνει εδάφη που ήδη κατέχει η Ρωσία (περίπου το 1/5) αλλά διατηρεί κυριαρχία στο υπόλοιπο, με προστασία από ευρωπαϊκές και πιθανόν αμερικανικές δυνάμεις. Αυτό θα ήταν ανάλογο με το τέλος του Κορεατικού Πολέμου, όπου η Νότια Κορέα διατηρήθηκε ασφαλής.

Ολική ρωσική κυριαρχία ή υποταγή: Αν η Ουκρανία υποχωρήσει στις απαιτήσεις της Ρωσίας –μείωση στρατού, περιορισμός όπλων, αλλαγές στο πολιτικό σύστημα– το εναπομείναν κράτος θα καταστεί προτεκτοράτο, αδύναμο να αντισταθεί σε μελλοντική εισβολή.

Παρά την κόπωση και τις δυσκολίες, οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιστέκονται, και οι ειδικοί τονίζουν ότι η Ουκρανία παραμένει ανθεκτική και προσαρμοστική. Η έκβαση θα εξαρτηθεί από τη στρατιωτική κατάσταση στο πεδίο και την υποστήριξη από τη Δύση.

