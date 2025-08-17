Νέες αποκαλύψεις για όσα είπαν Τραμπ - Πούτιν: Η ρωσική γλώσσα και η Εκκλησία

Τι μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι CBS, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές 

Νέες αποκαλύψεις για όσα είπαν Τραμπ - Πούτιν: Η ρωσική γλώσσα και η Εκκλησία
Ξετυλίγεται ολοένα και περισσότερο το κουβάρι των αποκαλύψεων για όσα είπαν Τραμπ και Πούτιν κατά τη διάρκεια της τρίωρης συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Το εδαφικό για τον πόλεμο της Ουκρανίας μπορεί να ήταν το βασικό σκέλος, αλλά κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον επικεφαλής του Λευκού Οίκου Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έθεσε αίτημα να καταστεί η ρωσική επίσημη γλώσσα στην Ουκρανία.

Αυτό μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι CBS, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας του Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με αυτούς, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε επίσης «ένα ασαφές αίτημα σχετικά με τις Ρωσικές Ορθόδοξες εκκλησίες», οι οποίες, όπως είπε, καταπιέζονται στην Ουκρανία, προφανώς αναφερόμενος στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία (UOC), που υπάγεται στο Ρωσικό Πατριαρχείο. Ο Πούτιν θεωρεί τη δημιουργία της νέας Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας υπό τον εκλεκτό του Φαναρίου, Μητροπολίτη Επιφάνιο, ως καταπίεση της UOC.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Το CBS αναφέρει επίσης ότι ο Τραμπ, σε συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι, μίλησε για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ουκρανία, αλλά «αόριστα», και το πώς ακριβώς θα έπρεπε να λειτουργήσουν δεν ήταν σαφές από τα λεγόμενά του.

Πηγές του CBS σημείωσαν ότι μια σειρά από ερωτήματα παρέμεναν αναπάντητα:

-εάν η Ρωσία είχε εγκαταλείψει το αίτημά της για αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας,

-ποια εδάφη ήταν διατεθειμένη να παραχωρήσει,

-εάν τέθηκε το θέμα της χαλάρωσης των κυρώσεων ή της αποδέσμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Τι ακριβώς πρότειναν οι Αμερικανοί κεκλεισμένων των θυρών είναι επίσης άγνωστο....

