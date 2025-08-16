Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Βρέθηκαν έγγραφα σε ξενοδοχείο - Ποιοι τα ξέχασαν, τι αποκαλύπτουν

Έγγραφα που φέρουν τα διακριτικά του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ

Pool Sputnik Kremlin
H NPR εξασφάλισε κυβερνητικά έγγραφα που έχουν αφεθεί σε ξενοδοχείο στην Αλάσκα, τα οποία παρέχουν πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση της συνόδου κορυφής Πούτιν-Τραμπ.

Έγγραφα που φέρουν τα διακριτικά του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, τα οποία ανακαλύφθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο επιχειρηματικό κέντρο ενός ξενοδοχείου στην Αλάσκα, αποκάλυψαν προηγουμένως άγνωστες λεπτομέρειες σχετικά με τις συναντήσεις της 15ης Αυγούστου μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο Άνκορατζ, αναφέρει η NPR.

Τι αναφέρεται στις οκτώ σελίδες

Οι οκτώ σελίδες, οι οποίες φαίνεται να έχουν συνταχθεί από προσωπικό των ΗΠΑ και έχουν μείνει κατά λάθος, παρείχαν τις ακριβείς τοποθεσίες και ώρες των συναντήσεων κορυφής, καθώς και τους αριθμούς τηλεφώνου των υπαλλήλων της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Στις σελίδες 2 έως 5 αναφέρονταν τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου τριών μελών του προσωπικού των ΗΠΑ, καθώς και 13 αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Η λίστα παρείχε φωνητική προφορά για όλους τους Ρώσους, που αναμένονταν στη σύνοδο κορυφής, συμπεριλαμβανομένης της φράση «Κύριε Πρόεδρε ΠΟΥ-τιχν » .

Οι σελίδες 6 και 7 του φακέλου περιέγραφαν το γεύμα της συνόδου κορυφής και τους καλεσμένους, αναφέρει η NPR, επικαλούμενη τα έγγραφα.

Το γεύμα που ακυρώθηκε

Το γεύμα της Παρασκευής φέρεται να ακυρώθηκε. Ωστόσο, τα έγγραφα δείχνουν ότι είχε προγραμματιστεί να είναι ένα απλό γεύμα τριών πιάτων. Μετά από μια πράσινη σαλάτα, οι ηγέτες του κόσμου θα γεύονταν φιλέ μινιόν και ιππόγλωσσο. Για επιδόρπιο επρόκειτο να σερβιριστεί κρεμ μπρουλέ.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν απάντησαν στα αιτήματα της NPR για σχολιασμό των εγγράφων.

Τον Μάρτιο, αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ συμπεριέλαβαν κατά λάθος τον εκδότη του περιοδικού The Atlantic σε μια ομάδα συνομιλίας του Signalbal σχετικά με επικείμενες στρατιωτικές επιθέσεις στην Υεμένη.

Με πληροφορίες από Le Monde

