Έτσι θα τερματίσει τον πόλεμο ο Πούτιν - Το δούναι και λαβείν, οι όροι και το μεγάλο παζάρι εδαφών

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία σε «δίκαιη βάση» σε συνέντευξη Τύπου την επόμενη μέρα από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Μιλώντας σε ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι η σύνοδος κορυφής με τον κ. Τραμπ ήταν «έγκαιρη» και «πολύ χρήσιμη», σύμφωνα με σχόλια που δημοσίευσε το Κρεμλίνο.

«Η συζήτηση ήταν πολύ ειλικρινής, ουσιαστική και, κατά τη γνώμη μου, αυτό μας φέρνει πιο κοντά στις απαραίτητες αποφάσεις», δήλωσε ο αρχηγός του ρωσικού κράτους.

?Putin returned from Alaska and convened a meeting in the Kremlin



The international criminal called his visit to Trump “timely and very useful” and said that he would like to move on to resolving all issues by peaceful means.



Στο μεταξύ ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τερματίσει τον πόλεμο αν η Ουκρανία παραδώσει την περιοχή του Ντόνιετσκ στη Ρωσία, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Telegraph.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι θα κάνει αόριστες εδαφικές παραχωρήσεις υπέρ του Κιέβου σε αντάλλαγμα για τον έλεγχο της πλούσιας σε ορυκτά ανατολικής περιφέρειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτές οι παραχωρήσεις θα μπορούσαν να γίνουν στα μικρά κομμάτια γης που ελέγχει η Ρωσία στο Σούμι και το Χάρκοβο, ενώ τα μέτωπα στο νότο της Ουκρανίας θα παραμείνουν ως έχουν.

Οι απαιτήσεις του Πούτιν περιγράφονται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μια ομάδα Ευρωπαίων ηγετών μετά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Οι λεπτομέρειες της συνόδου κορυφής στο Άνκορατζ θα τροφοδοτήσουν περαιτέρω τους φόβους ότι ο Ζελένσκι θα πιεστεί να παραχωρήσει εδάφη και να αποδεχτεί πολυάριθμες ρωσικές απαιτήσεις στο πλαίσιο της γρήγορης προσπάθειας του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ο Τραμπ θέλει να γίνει αυτό το συντομότερο δυνατόν και δεν νομίζω ότι θα πάρει πολύ χρόνο», δήλωσε ένας ευρωπαίος αξιωματούχος στη βρετανική εφημερίδα Telegraph.

Ο κ. Ζελένσκι έχει καταστήσει σαφές ότι δεν είναι διατεθειμένος να συζητήσει την παραχώρηση εδαφών που δεν ελέγχονται ήδη από τις ρωσικές δυνάμεις στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η στάση του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά υποστήριξε το σχέδιο του ηγέτη του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν να παραδώσει το τμήμα του Ντονμπάς που ελέγχεται από την Ουκρανία στη Ρωσία ως προϋπόθεση για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Αυτό δήλωσε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στους Ευρωπαίους ηγέτες μετά από συνομιλίες με τον Πούτιν, γράφουν οι New York Times, επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους.

«Ο Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι πίστευε ότι η ειρήνη θα μπορούσε να επιτευχθεί γρήγορα εάν ο Ζελένσκι συμφωνούσε να παραδώσει το υπόλοιπο Ντονμπάς στη Ρωσία. Σε αντάλλαγμα, ο Πούτιν προσέφερε κατάπαυση του πυρός στην υπόλοιπη Ουκρανία κατά μήκος των σημερινών μετώπων και μια γραπτή δέσμευση να μην επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία ή σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα», ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Υποστηρίζοντας την πρόταση, ο Τραμπ έχει "σπάσει" τις τάξεις της Ουκρανίας και της Ευρώπης, οι οποίες συνεχίζουν να απαιτούν άνευ όρων κατάπαυση του πυρός από τη Μόσχα.

«Στην Ευρώπη, τα βήματα του Αμερικανού προέδρου συνάντησαν ψυχρή αντίδραση», αναφέρει το άρθρο.

Το δημοσίευμα πιστεύει ότι η προσέγγιση του Τραμπ δίνει στη Ρωσία ένα πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες πρόκειται να συνεχιστούν τη Δευτέρα, όταν ο Ζελένσκι επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο.

