Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο θα γίνει στον απόηχο της συνόδου κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα

New York Times: Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
Ευρωπαίοι ηγέτες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ανέφεραν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Επίσης στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρθηκε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά υποστήριξε το σχέδιο του ηγέτη του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν να παραδώσει το τμήμα του Ντονμπάς που ελέγχεται από την Ουκρανία στη Ρωσία ως προϋπόθεση για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Αυτό δήλωσε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στους Ευρωπαίους ηγέτες μετά από συνομιλίες με τον Πούτιν, γράφουν οι New York Times, επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους.

«Ο Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι πίστευε ότι η ειρήνη θα μπορούσε να επιτευχθεί γρήγορα εάν ο Ζελένσκι συμφωνούσε να παραδώσει το υπόλοιπο Ντονμπάς στη Ρωσία. Σε αντάλλαγμα, ο Πούτιν προσέφερε κατάπαυση του πυρός στην υπόλοιπη Ουκρανία κατά μήκος των σημερινών μετώπων και μια γραπτή δέσμευση να μην επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία ή σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα», ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

«Στην Ευρώπη, τα βήματα του Αμερικανού προέδρου συνάντησαν ψυχρή αντίδραση», αναφέρει το άρθρο.

Το δημοσίευμα θεωρεί ότι η προσέγγιση του Τραμπ δίνει στη Ρωσία ένα πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες πρόκειται να συνεχιστούν τη Δευτέρα, όταν ο Ζελένσκι επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο θα γίνει στον απόηχο της συνόδου κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχεδιάζει να βρεθεί στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, αφού οι Ευρωπαίοι συνομιλήσουν αύριο σε βιντεοδιάσκεψη.

Αυτό ανέφερε δημοσιογράφος του ιστότοπου Axios σε ανάρτησή του στο Χ επικαλούμενος έγκυρη πηγή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγη ώρα μετά τη δημοσίευση του Axios επιβεβαίωσε το ταξίδι του στην Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι είναι «ευγνώμων για την πρόσκληση».

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε: «Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να συνεργαστεί με τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ με ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και για τα βασικά σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό η δύναμη της Αμερικής να έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης»

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επικείμενη συνάντηση στην αμερικανική πρωτεύουσα θα εστιάσει στην αναζήτηση λύσεων για τον τερματισμό του πολέμου και των συνεχιζόμενων επιθέσεων. «Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια αντίδρασή του μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν σύνοδο στην Αλάσκα.

Τι φοβάται ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Ουκρανός πρόεδρος φοβάται ότι ο ρωσικός στρατός θα εντείνει τις επιθέσεις για να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, γράφει η Le Monde.
Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να υπερασπίζονται τις θέσεις τους και «καταγράφουν επιτυχίες» στις περιοχές κοντά στην Ντομπροπίλια και το Ποκρόφσκ, στην περιφέρεια Ντόνετσκ, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά από αναφορά του στρατηγού Αλεξάντρ Σίρσκι, αρχηγού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πιστεύει επίσης ότι, δεδομένης της παγκόσμιας κατάστασης, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ενδέχεται, τις επόμενες ημέρες, να προσπαθήσουν να εντείνουν την πίεση και τους βομβαρδισμούς εναντίον ουκρανικών θέσεων, προκειμένου να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες πολιτικές συνθήκες για συζητήσεις με διεθνείς παράγοντες.

Τι ζήτησε ο Πούτιν

Στο μεταξύ σύμφωνα με τους Financial Times ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από την ανατολική περιφέρεια του Ντονιέτσκ ως βασικό όρο για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να «παγώσει» το υπόλοιπο μέτωπο αν ικανοποιούνταν οι κύριες απαιτήσεις του.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ρώσος πρόεδρος διατύπωσε αυτό το αίτημα στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται.

Ο Τραμπ μετέφερε το μήνυμα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο, σε τηλεδιάσκεψη όπου τους προέτρεψε να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός από τη Μόσχα.

Σε αντάλλαγμα για την παράδοση του Ντονιέτσκ, ο Πούτιν είπε ότι θα «παγώσει» το μέτωπο στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια — όπου ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει μεγάλες εκτάσεις — και ότι δεν θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις για κατάληψη πρόσθετων εδαφών, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές.

Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι δεν έχει αποσύρει τις θεμελιώδεις απαιτήσεις του για «επίλυση των βαθύτερων αιτιών» της σύγκρουσης, που ουσιαστικά σημαίνουν τερματισμό της ουκρανικής κρατικής υπόστασης με τη σημερινή της μορφή και ανατροπή της ανατολικής διεύρυνσης του ΝΑΤΟ.

