Ζελένσκι: Κανένα σχόλιο για τα αποτελέσματα της συνόδου Τραμπ - Πούτιν

Ώρες μετά τη σύνοδο κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως.

Όπως αναφέρει το BBC, «ακόμη δεν έχουμε ακούσει τίποτα από το Κίεβο», αλλά «ούτε ο Ζελένσκι δεν έχει κάνει ακόμα δημόσια δήλωση».

Έπειτα από συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες την Τετάρτη, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι η πρώτη του κλήση μετά τις συνομιλίες στην Αλάσκα θα ήταν προς τον Ουκρανό πρόεδρο.

Σε συνέντευξη μετά τις συνομιλίες, ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να «κλείσει τη συμφωνία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισαν «εποικοδομητική» τη συνάντηση που είχαν στην Αλάσκα, παρότι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για εκεχειρία στην Ουκρανία.