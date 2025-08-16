Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Βιντεοδιάσκεψη από τη «Συμμαχία των Προθύμων»

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη με μέλη του «συνασπισμού των προθύμων» την Κυριακή

Με τη διεθνή κοινότητα να προσπαθεί ακόμη να συγκεντρώσει και να αποκρυπτογραφήσει τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη με μέλη του «συνασπισμού των προθύμων» την Κυριακή.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη με τις χώρες του «συνασπισμού των προθύμων», συμμάχων με το Κίεβο, την Κυριακή το μεσημέρι για να προετοιμάσουν τα επόμενα στάδια των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Αυτές οι διαβουλεύσεις θα πραγματοποιηθούν την παραμονή του ταξιδιού του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον και μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο «συνασπισμός των προθύμων» περιλαμβάνει τις περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και μη ευρωπαϊκές χώρες όπως ο Καναδάς.

Τι λένε οι Ιταλοί

Στο μεταξύ σύμφωνα με τη γαλλική Le Monde, η Ουάσινγκτον φέρεται να έχει προσφέρει στο Κίεβο «εγγυήσεις ασφαλείας» εμπνευσμένες από το ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς ένταξη, σύμφωνα με τον Ιταλό πρωθυπουργό και διπλωματικές πηγές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να προσέφεραν στην Ουκρανία εγγύηση ασφαλείας το Σάββατο, βάσει του Άρθρου 5 του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), αλλά χωρίς επίσημη προσχώρηση, δήλωσε στο Agence France-Presse (AFP) διπλωματική πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Προς το παρόν, οι συζητήσεις αυτές παραμένουν ασαφείς.

