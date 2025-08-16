Ζελένσκι: Ανοιχτός ο διάλογος για το εδαφικό, μόνο αν η Ουκρανία είναι στο τραπέζι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε το Σάββατο (16/08) σαφές μήνυμα προς τους Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει ακόμα και το εδαφικό ζήτημα, αλλά μόνο με τη δική της παρουσία στο τραπέζι των συνομιλιών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης με τους δύο ηγέτες και προειδοποίησε πως, εάν η Μόσχα συνεχίσει τις επιθέσεις ή αποφευχθεί μια έντιμη διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου, θα πρέπει να επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός, μέσω Χ, ανέφερε πως σκοπός της Ουκρανίας είναι να επιτευχθεί μία πραγματική και διαρκής ειρήνη και όχι μία παύση του πυρός αλλά και όλοι αιχμάλωτοι πολέμου να απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

«Σήμερα, μετά από συνομιλία με τον πρόεδρο Τραμπ, συντονίσαμε περαιτέρω τις θέσεις μας με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Οι θέσεις είναι σαφείς. Πρέπει να επιτευχθεί μια πραγματική ειρήνη, μια ειρήνη που θα είναι διαρκής, όχι απλώς μια ακόμη παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών. Οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν το συντομότερο δυνατό, τα πυρά πρέπει να σταματήσουν τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στον ουρανό, καθώς και στις λιμενικές μας υποδομές. Όλοι οι Ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου και οι άμαχοι πρέπει να απελευθερωθούν και τα παιδιά που απήχθησαν από τη Ρωσία πρέπει να επιστραφούν. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν σε αιχμαλωσία – όλοι πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να διατηρηθεί όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα και η κατοχή», έγραψε αρχικά.

«Στη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Τραμπ, είπα ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να ενισχυθούν εάν δεν υπάρξει τριμερής συνάντηση ή εάν η Ρωσία προσπαθήσει να αποφύγει έναν έντιμο τερματισμό του πολέμου. Οι κυρώσεις είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Η ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζεται αξιόπιστα και μακροπρόθεσμα, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των ΗΠΑ. Όλα τα σημαντικά ζητήματα για την Ουκρανία πρέπει να συζητούνται με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και κανένα ζήτημα, ιδίως τα εδαφικά, δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία. Ευχαριστώ τους εταίρους μας που βοηθούν. Σήμερα, υπάρχει μια σημαντική δήλωση από τους Ευρωπαίους ηγέτες που ενισχύει τη θέση μας. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε – Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και όλοι στον κόσμο που επιθυμούν ειρήνη και σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις», συνέχισε.