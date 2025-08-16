Ο νικητής Πούτιν, ο ειρηνοποιός Τραμπ και ο ανυποχώρητος Ζελένσκι - Ανάλυση ειδικού στο Newsbomb

Μπορεί να υπήρχαν κόκκινα χαλιά, χαμόγελα μπροστά στις κάμερες και δηλώσεις πριν από τη συνάντηση των δυο πιο ισχυρών Προέδρων όλου του πλανήτη, ωστόσο η εικόνα στο τέλος ήταν ξεκάθαρη: Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν δεν κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Παρ’ όλα αυτά, ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται πως ήταν ο μεγάλος νικητής της συνάντησης, ενώ ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι μπαίνει σε μια δύσκολη φάση, με την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου.

Trump Putin

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάζεται στο Air Force One στην Κοινή Βάση Έλμενντορφ-Ρίτσαρντσον έπειτα από συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν

AP

Από τη στιγμή που τα αεροπλάνα των δύο ηγετών προσγειώθηκαν στην Αλάσκα μέχρι και την αποχώρησή τους, έξι ώρες αργότερα, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι δύο ισχυρότεροι πρόεδροι του πλανήτη έδειχναν να εκτιμούν ότι έστω και η απλή παρουσία τους στο ίδιο τραπέζι διαπραγματεύσεων αποτελούσε σημαντική εξέλιξη.

Trump Putin

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στέκεται στα σκαλιά του αεροπλάνου πριν από την αναχώρηση από την Κοινή Βάση Έλμενντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα

AP

Όπως σημειώνει στο Newsbomb.gr ο Πολιτικός Επιστήμονας και Διεθνολόγος Θοδωρής Τσίκας: «Τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ έδειχναν να εκτιμούν που βρίσκονται και οι δύο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πραγματοποιώντας μια ειλικρινή συζήτηση».

Τι κέρδισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύμφωνα με τον κ. Τσίκα, ο Ρώσος πρόεδρος πέτυχε τρεις σημαντικούς στόχους:

  1. Κέρδισε χρόνο στο μέτωπο: Θεωρεί ότι έχει δυνατότητες για νέα εδαφικά κέρδη έως τον χειμώνα και άρα δεν βιάζεται για εκεχειρία.
  2. Απέφυγε νέες κυρώσεις: Ο Τραμπ δεν του επέβαλε τις επιπλέον κυρώσεις που είχε αναγγείλει (έως 500% σε βασικά προϊόντα και δευτερογενείς κυρώσεις σε Κίνα και Ινδία).
  3. Έσπασε τη διπλωματική απομόνωση: Με την παρουσία στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Πούτιν επανέρχεται δυναμικά στη διεθνή σκηνή.
Trump Putin

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Κοινή Βάση Έλμενντορφ-Ρίτσαρντσον, Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, στο Άνκορατζ της Αλάσκας

AP

«Από μια διπλωματική απομόνωση, επανέρχεται στο προσκήνιο της διεθνούς ζωής και μάλιστα γίνεται αποδεκτός από τον ηγέτη της ισχυρότερης χώρας», υπογράμμισε ο αναλυτής.

Τι κέρδισε ο Ντόναλτ Τραμπ

Παρά την ιστορική συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέσπασε κάτι συγκεκριμένο. «Ο Αμερικανός πρόεδρος ήλπιζε σε μια μικρή έστω συμφωνία, όπως αεροπορική εκεχειρία ή παύση χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές. Δεν το πέτυχε. Προσπαθεί να δείξει ότι είναι ειρηνοποιός, αλλά μέχρι στιγμής χωρίς απτά αποτελέσματα», τόνισε ο κ. Τσίκας.

Trump Putin

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούει τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν

AP

«Στο μεταξύ, οι δηλώσεις του Τραμπ δείχνουν ότι επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος στον Ζελένσκι», πρόσθεσε και εξήγησε: «Επιστρέφοντας είπε ότι είναι ώρα να δούμε τι θα κάνουμε με τον Ζελένσκι. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας».

Οι εκτιμήσεις για το τετ α τετ Τραμπ Ζελένσκι

Ο Θεόδωρος Τσίκας εκτιμά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν πρόκειται να λήξει άμεσα: «Ο Πούτιν ζητά υπερβολικά ανταλλάγματα, τα οποία δύσκολα μπορεί να αποδεχθεί η Ουκρανία αλλά και οι Ευρωπαίοι, που θα κληθούν να εγγυηθούν την εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας και να συμμετάσχουν οικονομικά στην ανοικοδόμηση».

zele-trump.jpg

Ο Ουκρανός πρόεδρος καλείται τη Δευτέρα να βρεθεί στην Ουάσιγκτον για κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Τραμπ θέλει να εξισορροπήσει την εικόνα της χθεσινής συνάντησης με τον Πούτιν και να δείξει ότι έχει κάτι σημαντικό να μεταφέρει στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θέλει να τον απογοητεύσει ούτε να τον εκνευρίσει. Θέλει να δείξει ότι είναι πρόθυμος για μια αξιοπρεπή ειρηνευτική συμφωνία», εκτιμά ο διεθνολόγος.

Πόσο πιθανή είναι μία συνάντηση Τραμπ - Πούτιν - Ζελένσκι;

Όσο για ένα ενδεχόμενο ραντεβού Τραμπ - Πούτιν - Ζελένσκι; Ο Θεόδωρος Τσίκας θεωρεί ότι είναι μάλλον απίθανο.

Τραμπ - Πούτιν - Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι

«Ο Πούτιν δύσκολα θα δεχθεί συνάντηση με τον Ζελένσκι, τον οποίο θεωρεί πολιτικά αποδυναμωμένο λόγω της παράτασης της θητείας του. Ίσως περιμένει τον διάδοχό του, που εκτιμά ότι θα μπορούσε να είναι πιο διαλλακτικός», ανέφερε ο κ. Τσίκας.

tsikas-1.jpg

Ο Θόδωρος Τσίκας Πολιτικός Επιστήμονας - Διεθνολόγος,Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Ομοσπονδία της Ευρώπης-ΕΕνΟΕ

