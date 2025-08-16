Το 90λεπτο τηλεφώνημα Τραμπ στον Ζελένσκι: «Ο Πούτιν θέλει συμφωνία ειρήνης»

Μετά την αποκάλυψη πως Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον για να αναζητήσουν από κοινού τις λύσεις για το ουκρανικό ζήτημα, το Axios αποκαλύπτει τι είπαν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους.

Μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε μέσα από το Air Force One τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να τον ενημερώσει για τη σύνοδο, που δεν έφερε συμφωνία για ειρήνη στην Ουκρανία. Η συνομιλία τους διήρκησε σχεδόν 90 λεπτά.

Όπως αποκαλύπτει το μέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θέλει μία απλή εκεχειρία αλλά μία συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ράβιντ, με ανάρτησή του στο X, αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τους μετέφερε την εξής πρόταση: «Νομίζω ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια εκεχειρία».

Μετά τη συνομιλία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε ανάρτηση στο Telegram για να ενημερώσει το κοινό πως τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ.

Κοινή δήλωση από τους Ευρωπαίους ηγέτες

Οι ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας, Βρετανίας, Πολωνίας και Ιταλίας ετοίμασαν μια κοινή δήλωση αφού εξέτασαν τις πληροφορίες που τους έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη σύνοδο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Αυτό δήλωσε σήμερα Σάββατο ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Ολοκληρώθηκε συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, που αξιολόγησαν τις πληροφορίες που παρείχε ο Πρόεδρος Τραμπ και τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα», έγραψε ο Τουσκ στο X.

Σύμφωνα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπήρξε μια νέα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ – Ρωσίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ, Ρούττε είναι μεταξύ των συμμετεχόντων, ανέφερε η ίδια πηγή.