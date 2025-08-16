Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχεδιάζει να έρθει στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσινγκτον το συντομότερο τη Δευτέρα.

Αυτό ανέφερε δημοσιογράφος του ιστότοπου Axios σε ανάρτησή του στο Χ επικαλούμενος έγκυρη πηγή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγη ώρα μετά τη δημοσίευση του Axios επιβεβαίωσε το ταξίδι του στην Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι είναι «ευγνώμων για την πρόσκληση».

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε: «Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να συνεργαστεί με τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ με ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και για τα βασικά σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό η δύναμη της Αμερικής να έχει αντίκτυπο στην εξέλιξη της κατάστασης».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επικείμενη συνάντηση στην αμερικανική πρωτεύουσα θα εστιάσει στην αναζήτηση λύσεων για τον τερματισμό του πολέμου και των συνεχιζόμενων επιθέσεων. «Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια αντίδρασή του μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν σύνοδο στην Αλάσκα.

