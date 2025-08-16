Ανάλυση CNN για Τραμπ - Πούτιν: Καμία συμφωνία στην Αλάσκα, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος αποχώρησε

Στις δύο μεγάλες νίκες που πέτυχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, αλλά και στο γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για την Ουκρανία αναφέρεται το CNN 

Το CNN εστιάζει στην ανάλυσή του στις δύο σημαντικές νίκες που πέτυχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, καθώς και στο γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το CNN, οι νίκες του Πούτιν ήταν δύο: Πρώτον, κατάφερε να εμφανιστεί ξανά ως ισότιμος συνομιλητής στη διεθνή σκηνή, παρά την εικόνα που τον θέλει εγκληματία πολέμου, και δεύτερον, κέρδισε χρόνο για την ενίσχυση της στρατιωτικής του θέσης.

«Η εντυπωσιακή υποδοχή με κόκκινο χαλί στις ΗΠΑ και η βόλτα με το “The Beast”, το όχημα που χρησιμοποιεί ο Τραμπ, λειτούργησαν ως ισχυρά εργαλεία αποκατάστασης της διεθνούς εικόνας ενός ηγέτη που πολλοί θεωρούν εγκληματία πολέμου. Ήταν μια εικόνα που προκάλεσε αναστάτωση στους Ουκρανούς, την οποία ενίσχυσε η δήλωση του Πούτιν που χαρακτήρισε την Ουκρανία “αδελφή χώρα”, παρά τις πολεμικές του ενέργειες εδώ και τρεισήμισι χρόνια», αναφέρει το CNN.

Η δεύτερη νίκη αφορά τον χρόνο: «Ο Πούτιν κατάφερε να κερδίσει χρόνο για να αναδιοργανώσει τις δυνάμεις του. Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ θα επιβάλει νέες κυρώσεις σύντομα, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος φάνηκε ήρεμος, προτείνοντας περαιτέρω συναντήσεις και συνεχή εργασία. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, καθώς η επικείμενη καλοκαιρινή στρατιωτική επιχείρηση μπορεί να μετατρέψει τα μικρά κέρδη σε στρατηγικές νίκες».

Παράλληλα, το CNN σημειώνει ένα θετικό στοιχείο για την Ουκρανία: «Η συνάντηση θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ χειρότερα για την Ουκρανία, αλλά τελικά δεν επιτεύχθηκε καμία συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή της».

Η ανάλυση συμφωνεί με ειδικούς στη γλώσσα του σώματος, οι οποίοι παρατήρησαν ότι ο Τραμπ φαινόταν απογοητευμένος κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση: «Ο Αμερικανός πρόεδρος φαινόταν αναστατωμένος και κουρασμένος, καθώς ο Πούτιν παρέμενε αμετάπειστος, αναφερόμενος στις “βασικές αιτίες” του πολέμου και εκφράζοντας αδιάλλακτη στάση. Μάλιστα, προειδοποίησε τόσο το Κίεβο όσο και τους Ευρωπαίους συμμάχους να μην παρεμβαίνουν σε διαδικασίες που θεωρεί ότι εμπλέκουν τον Τραμπ».

Επιπλέον, παρά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του Τραμπ με το Κίεβο και το ΝΑΤΟ, «δεν υπήρξε ουσιαστική συμφωνία. Η μη κοινή συμμετοχή σε γεύμα και η βιαστική αποχώρηση του Πούτιν με το αεροπλάνο του υπογραμμίζουν την έλλειψη προόδου».

Τέλος, το CNN καταλήγει: «Τα πιο δύσκολα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις παραμένουν άλυτα. Η δήλωση του Τραμπ ότι υπάρχουν ακόμη “σημαντικά” θέματα που δεν έχουν επιλυθεί υποδηλώνει περιορισμένη πρόοδο σε κρίσιμα θέματα, όπως τα εδάφη που διεκδικεί ο Πούτιν και η κατάπαυση του πυρός. Η Ουκρανία, λοιπόν, θα ξυπνήσει σε έναν κόσμο φρικτό, αλλά χωρίς ξαφνική προσέγγιση ΗΠΑ – Ρωσίας ή υποχρεωτική συμφωνία».

