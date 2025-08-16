Ουκρανός «ψυχολόγος» ισχυρίστηκε ότι στην Αλάσκα δεν πήγε ο Πούτιν, αλλά ο σωσίας του

Ένα άκρως ευφάνταστο σενάριο ισχυρίστηκε Ουκρανός «ψυχολόγος», ο οποίος υποστήριξε δεν ήταν ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν που βρέθηκε στη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Άνκορατζ, αλλά ο σωσίας του.

Αυτό δήλωσε ο Ουκρανός αναλυτής ψυχολογικών επιστημών Ντμίτρι Ποπόφ σε εκπομπή ενός από τα ουκρανικά τηλεοπτικά κανάλια. Ο... ειδικός επέστησε την προσοχή στις εκφράσεις του προσώπου, τις χειρονομίες και τα χαρακτηριστικά της χειραψίας, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι τυπικά για τον νυν πρόεδρο της Ρωσίας.

«Ο Τραμπ άπλωσε το χέρι του από κάτω, ο Πούτιν από πάνω», σημείωσε ο Ποπόφ και εξήγησε ότι το να τεντώνεις το χέρι από κάτω δεν είναι ένδειξη υποταγής, αλλά μια χειρονομία σεβασμού και αναγνώρισης της ιδιότητας του συνομιλητή.

Σύμφωνα με τον «ψυχολόγο», η συμπεριφορά του Πούτιν στο βίντεο διαφέρει από τον συνηθισμένο τρόπο του και οι κινήσεις και οι χειρονομίες του υποδηλώνουν ένα άλλο άτομο. Αυτό έγινε η βάση για την υπόθεση της αντικατάστασης.

«Ο Τραμπ συναντά έναν σωσία του Πούτιν, ο οποίος ονομάζεται «Γκοβορούν». Το ίδιο άτομο ήταν στην ορκωμοσία. Το βάδισμά του τον πρόδιδε. Ο πραγματικός Πούτιν, ο οποίος φαίνεται αρκετά άρρωστος, κινείται διαφορετικά - το βάδισμά του είναι πιο βαρύ», είπε ο Ποπόφ.

