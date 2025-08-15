Προσοχή στη διαφορά στη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν από εκείνη με τον Ζελένσκι

Το αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι NBC επέστησε την προσοχή στη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτησε τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ υποδέχτηκε θερμά τον Πούτιν την Παρασκευή, μετά την ένταση που ξέσπασε στον Λευκό Οίκο κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, όταν τόσο ο Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς επέπληξαν τον Ουκρανό ομόλογό τους ότι δεν έδειξε αρκετό σεβασμό.

Το αεροπλάνο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προσγειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην αμερικανική στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον στην Αλάσκα για τη σύνοδο κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ με επίκεντρο τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Αυτή η σύνοδος κορυφής αποτελεί την πρώτη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν από το 2019.

Τον Ρώσο πρόεδρο υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομόλογός του. Οι δύο ηγέτες είχαν θερμή χειραψία και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί πριν από τη σύνοδο.

Διαβάστε επίσης