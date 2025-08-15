Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Το παιχνίδι των μυστικών υπηρεσιών με την κατοπτρική αμοιβαιότητα

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και η ομάδα ασφαλείας του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν διεξάγουν κοινές επιχειρήσεις ασφαλείας στο Άνκορατζ της Αλάσκας, όπου πρόκειται να συναντηθούν οι ηγέτες.

Αυτό μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg.

Με τη συνάντηση να ανακοινώνεται μόλις πριν από μια εβδομάδα, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει οργανώσει μια μαζική επιχείρηση για την προετοιμασία της συνόδου κορυφής, στην οποία συμμετέχουν εκατοντάδες πράκτορες, εξοπλισμός και οχήματα από όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Υπουργείου Εξωτερικών, η συνάντηση θα πρέπει να οργανωθεί με βάση την αρχή της κατοπτρικής αμοιβαιότητας: ο αριθμός των πρακτόρων, η τοποθεσία των διερμηνέων, το μέγεθος και ο αριθμός των αιθουσών αναμονής θα είναι τα ίδια και για τους δύο ηγέτες.

«Καμία πλευρά δεν θα ανοίξει την πόρτα της άλλης πλευράς ούτε θα μπει στα αυτοκίνητα της άλλης πλευράς. Εάν 10 Αμερικανοί πράκτορες βρίσκονται έξω από μια αίθουσα διαπραγματεύσεων, 10 Ρώσοι πράκτορες θα βρίσκονται στην άλλη πλευρά. Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και η ρωσική ομάδα ασφαλείας του Πούτιν θα συντονιστούν σε βάση άνδρα προς άνδρα, όπλο προς όπλο», δήλωσε μια ανώνυμη πηγή του Bloomberg.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας θα είναι υπεύθυνη για τις κινήσεις του Πούτιν εντός του δακτυλίου ασφαλείας της, ενώ η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ θα παρέχει εξωτερική περιμετρική κάλυψη.

