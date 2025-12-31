Κυριάκος Μητσοτάκης: Άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου - Φωτογραφίες
Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την κόρη του, Σοφία, άκουσαν τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου, από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου.
Ο πρωθυπουργός με την κόρη του Σοφία αντάλλαξαν μαζί τους ευχές και δώρα.
Δείτε φωτογραφίες:
