Κυριάκος Μητσοτάκης: Άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου - Φωτογραφίες

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου και από την Ένωση Ποντίων Γλυφάδας, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου, από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου.

Ο πρωθυπουργός με την κόρη του Σοφία αντάλλαξαν μαζί τους ευχές και δώρα.

Δείτε φωτογραφίες:

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου και από την Ένωση Ποντίων Γλυφάδας, στο Μέγαρο Μαξίμου, Eurokinissi

