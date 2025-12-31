Κυριάκος Μητσοτάκης: Άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου - Φωτογραφίες

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την κόρη του, Σοφία, άκουσαν τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου 

Κυριάκος Μητσοτάκης: Άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου - Φωτογραφίες

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου και από την Ένωση Ποντίων Γλυφάδας, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

Eurokinissi
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς στο Μέγαρο Μαξίμου, από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου.

Ο πρωθυπουργός με την κόρη του Σοφία αντάλλαξαν μαζί τους ευχές και δώρα.

Δείτε φωτογραφίες:

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς - Μητσοτάκης

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου και από την Ένωση Ποντίων Γλυφάδας, στο Μέγαρο Μαξίμου,

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου και από την Ένωση Ποντίων Γλυφάδας, στο Μέγαρο Μαξίμου

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου και από την Ένωση Ποντίων Γλυφάδας, στο Μέγαρο Μαξίμου

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου και από την Ένωση Ποντίων Γλυφάδας, στο Μέγαρο Μαξίμου

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου και από την Ένωση Ποντίων Γλυφάδας, στο Μέγαρο Μαξίμου

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου και από την Ένωση Ποντίων Γλυφάδας, στο Μέγαρο Μαξίμου

