Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Κωνσταντίνο Τασούλα

Στιγμιότυπο από τα κάλαντα των Χριστουγέννων στο Προεδρικό Μέγαρο

Στιγμιότυπο από τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, στο Προεδρικό Μέγαρο - ως είθισται - ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας , από την Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, την Προεδρική Φρουρά, την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας «Το Κεράσοβο», τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Η Αγκαλιά», την Πολιτιστική και Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλορίζου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ακταιοκρήτες».

