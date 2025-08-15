Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Σπαρταριστό βίντεο της Τεχνητής Νοημοσύνης λίγο πριν την Αλάσκα
Λίγο χιούμορ πριν από την κρίσιμη συνάντηση δεν βλάπτει...
Ένα βίντεο δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης με πρωταγωνιστές τους Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν από την ιστορική σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.
Το βίντεο απεικονίζει με χιούμορ την επερχόμενη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, με τον Πούτιν και τον Τραμπ δίπλα-δίπλα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι οποίοι παρακολουθούν τη συνάντηση από μακριά, συμμετέχουν επίσης στο επεξεργασμένο υλικό.
