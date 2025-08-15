Όλα τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Στις 22:00 το κρίσιμο ραντεβού

Όλος ο πλανήτης θα παρακολουθήσει με «κομμένη» την ανάσα το κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ και τον «ισχυρό άνδρα» του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην αεροπορική βάση «Έλμεντορφ – Ρίτσαρντσον», κοντά στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Το τετ–α–τετ των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), όπως γνωστοποίησε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι το κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό της σύγκρουσης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «ο Πούτιν δεν πρόκειται να παίξει μαζί μου».

Δεν απέκλεισε εδαφικές παραχωρήσεις ως μέρος μίας πιθανής κατάπαυσης του πυρός, προκαλώντας ανησυχία σε Κίεβο και Ευρώπη για ενδεχόμενη αναδιαμόρφωση των συνόρων χωρίς τη συμμετοχή της ουκρανικής πλευράς, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρόκειται να παραστεί στη συνάντηση, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επαίνεσε τις «ειλικρινείς προσπάθειες» των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτών συμφωνιών.

Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ η Ρωσία εντείνει την πίεση στο μέτωπο του Ντονέτσκ, ανακοινώνοντας νέες καταλήψεις κοινοτήτων. Οι ουκρανικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να αναχαιτίσουν την προέλαση, ενώ, η ουκρανική κυβέρνηση απορρίπτει τις ρωσικές αξιώσεις για αναγνώριση των τεσσάρων περιφερειών που τελούν υπό μερικό ρωσικό έλεγχο, (Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα) καθώς και της Κριμαίας.

Η Ουάσινγκτον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συνάντησης, τη φορά εκείνη με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενδεχομένως και πάλι στην Αλάσκα.

Το ραντεβού στην «Έλμεντορφ – Ρίτσαρντσον» θεωρείται μία σοβαρή προσπάθεια εύρεσης κοινού εδάφους για το τέλος του πολέμου. Μένει να φανεί εάν θα προκύψει λύση ή θα αποτελέσει ακόμη μία χαμένη ευκαιρία, όπως προειδοποιούν αναλυτές.

Διαβάστε επίσης