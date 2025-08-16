Επέστρεψε στην Ουάσιγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ - Μίλησε με Ζελένσκι και ΝΑΤΟ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσινγκτον μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Εμφανώς κουρασμένος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέβηκε από το Air Force One, χωρίς να φορά τη γραβάτα του και με βλέμμα στραμμένο προς τα κάτω.

Μάλιστα είχε μακρά συνομιλία με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την πτήση επιστροφής του από την Αλάσκα, όπου είχε χθες σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της εξάωρης πτήσης επιστροφής στο τηλέφωνο. Μετά την τηλεφωνική συνομιλία του με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ μίλησε και με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε η ίδια.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πούτιν, μετά τη δίωρη συνάντησή τους, ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να πραγματοποιήσει τηλεφωνικές συνομιλίες τόσο με τον Ζελένσκι όσο και με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ. «Φυσικά θα καλέσω τον Πρόεδρο Ζελένσκι και θα του μιλήσω για τη σημερινή συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Το γραφείο του Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλία με τον Τραμπ το πρωί του Σαββάτου.