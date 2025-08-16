Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Γλώσσα του σώματος και χειρονομίες

Πώς τα ΜΜΕ αξιολόγησαν τη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Γλώσσα του σώματος και χειρονομίες
Τα δυτικά ΜΜΕ συζητούν με ενδιαφέρον την έναρξη της συνόδου κορυφής Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα.

Το Reuters γράφει: «Ο Τραμπ και ο Πούτιν χαιρέτησαν ο ένας τον άλλον σαν παλιοί φίλοι. Το να πούμε ότι η υποδοχή τους ήταν θερμή θα ήταν σχεδόν υποτιμητικό».

Το CNN σημειώνει ότι «η γλώσσα του σώματος στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής ήταν κάθε άλλο παρά ψυχρή». Όταν ο Πούτιν πλησίασε τον Τραμπ στο κόκκινο χαλί, ο Αμερικανός πρόεδρος τον χειροκρότησε αρκετές φορές, καλωσορίζοντάς τον στην αμερικανική γη για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Στη συνέχεια, αντάλλαξαν χειραψία και κατευθύνθηκαν προς τη λιμουζίνα του Τραμπ.

«Ο χαμογελαστός Βλαντιμίρ Πούτιν κοίταξε από το παράθυρο της θωρακισμένης λιμουζίνας του Ντόναλντ Τραμπ καθώς περνούσαν μπροστά από μια σειρά καμερών στην πίστα προσγείωσης στην Αλάσκα», προσθέτει το CNN.

Είναι ενδιαφέρον ότι στην αίθουσα συσκέψεων ο Πούτιν καθόταν ελαφρώς σκυμμένος προς τα εμπρός με τα χέρια σταυρωμένα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη συνήθη στάση του, που είναι να σκύβει προς τα πίσω στην καρέκλα του, κάτι που συνήθως υποδηλώνει αδιαφορία.

Από την άλλη πλευρά, ο αρχισυντάκτης της Bild, Paul Ronzheimer, επέκρινε τον Τραμπ για το ότι χαιρέτησε τον Πούτιν με χειροκροτήματα, δηλώνοντας: «Κανένα ρωσικό προπαγανδιστικό μέσο δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερη εικόνα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να χαιρετά τον Πούτιν με χειροκροτήματα στο κόκκινο χαλί».

