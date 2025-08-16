Κρεμλίνο: Δημοσίευσε βίντεο με αμερικανικά μαχητικά να συνοδεύουν το αεροπλάνο του Πούτιν
Το Κρεμλίνο δημοσίευσε ένα βίντεο στο Telegram
Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη συνοδεύουν το αεροπλάνο του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την αναχώρησή του από την Αλάσκα μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ.
Το Κρεμλίνο δημοσίευσε ένα βίντεο στο Telegram που φαίνεται να δείχνει τουλάχιστον δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-22 να συνοδεύουν το αεροπλάνο του Ρώσου προέδρου κατά την αναχώρησή του από την Αλάσκα μετά τις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.
