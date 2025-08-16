Κρεμλίνο: Δημοσίευσε βίντεο με αμερικανικά μαχητικά να συνοδεύουν το αεροπλάνο του Πούτιν

Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη συνοδεύουν το αεροπλάνο του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την αναχώρησή του από την Αλάσκα μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ.

Το Κρεμλίνο δημοσίευσε ένα βίντεο στο Telegram που φαίνεται να δείχνει τουλάχιστον δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-22 να συνοδεύουν το αεροπλάνο του Ρώσου προέδρου κατά την αναχώρησή του από την Αλάσκα μετά τις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

US fighter jets seen escorting Vladimir Putin's plane out of Alaska after summit with Trump



The Kremlin posted a video on Telegram appearing to show at least two US F-22 fighter jets escorting the Russian president's plane out of Alaska following talks with Donald Trump pic.twitter.com/ynrNBxDPug — Sky News (@SkyNews) August 16, 2025

