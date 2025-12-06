Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (06/12).

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους, να κατακτήσουν τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, αλλά και να στρέψουν την προσοχή τους, χωρίς απώλειες, στο ματς που έπεται με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (06/12)

11:45

ΕΡΤ Sports 1

Παναθηναϊκός – Ιωνία

Α1 Γυναικών

12:30

ΑΝΤ1+

Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Practice 3

Μηχανοκίνητα

13:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Α' κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών

14:00

Action 24

Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β’

Greek Super League 2 2025-2026

14:30

Novasports Premier League

Άστον Βίλα – Άρσεναλ

Premier League 2025/26

14:30

COSMOTE SPORT 5 HD

Ντέρμπι – Λέστερ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

15:00

Novasports 1HD

Βιγιαρεάλ – Χετάφε

La Liga EA Sports 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Σασουόλο – Φιορεντίνα

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Προμηθέας - Μύκονος Betsson

Stoiximan GBL

16:00

ΕΡΤ Sports 1

ΠΑΟΚ – Κολοσσός

Stoiximan GBL

16:00

ΑΝΤ1+

Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Qualifying

Μηχανοκίνητα

16:30

Novasports Extra 4

Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Extra 2

Κολωνία - Ζανκτ Πάουλι

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Extra 1

Βόλφσμπουργκ - Ουνιόν Βερολίνου

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

Novasports 6HD

Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 3HD

Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου

Bundesliga 2025/26

17:00

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Start

Τότεναμ – Μπρέντφορντ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 5HD

Νιούκαστλ – Μπέρνλι

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 4HD

Έβερτον - Νότιγχαμ Φόρεστ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 2HD

Μπόρνμουθ – Τσέλσι

Premier League 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Μπρίστολ Σίτι – Μίλγουολ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Stoiximan Super League 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Αλαβές - Ρεάλ Σοσιεδάδ

La Liga EA Sports 2025/26

17:30

Novasports Extra 3

Χέρενφεν - PSV Αϊντχόφεν

Eredivisie 2025/26

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Καρδίτσα – Ηρακλής

Basket League 2025-26

18:15

ΕΡΤ Sports 1

Βουλιαγμένη – Πανιώνιος

Α1 Γυναικών

18:15

ΕΡΤ Sports 1

Περιστέρι Betsson – Μαρούσι

Stoiximan GBL

18:30

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA on Fire 2025-26 Ε6

Μπάσκετ

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Ίντερ – Κόμο

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Premier League

Λιντς – Λίβερπουλ

Premier League 2025/26

19:30

Novasports Prime

Μπέτις – Μπαρτσελόνα

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

Novasports 3HD

Λειψία - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Bundesliga 2025/26

19:45

Novasports Start

Φορτούνα Σίταρντ – Άγιαξ

Eredivisie 2025/26

20:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά

Stoiximan Super League 2025-26

21:30

Novasports 4HD

Ντάρμσταντ – Καρλσρούη

Bundesliga 2 2025/26

21:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Τσέστερφιλντ – Ντονκάστερ

Emirates FA Cup 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Ελλάς Βερόνα – Αταλάντα

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 2HD

Φέγενορντ – Τσβόλε

Eredivisie 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Μπιλμπάο - Ατλέτικο Μαδρίτης

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Κιλμάρνοκ – Ρέιντζερς

William Hill Scottish Premiership 2025-26

22:30

COSMOTE SPORT 5 HD

Φαμαλικάο – Μπράγκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

02:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

05:00

COSMOTE SPORT 6 HD

UFC Fight Night 2025

323: Μεράμπ Ντβαλισβίλι - Πετρ Γιάν

