Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (06/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους, να κατακτήσουν τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, αλλά και να στρέψουν την προσοχή τους, χωρίς απώλειες, στο ματς που έπεται με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (06/12)

11:45 ΕΡΤ Sports 1 Παναθηναϊκός – Ιωνία Α1 Γυναικών 12:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Practice 3 Μηχανοκίνητα 13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Α' κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών 14:00 Action 24 Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β’ Greek Super League 2 2025-2026 14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Άρσεναλ Premier League 2025/26 14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ντέρμπι – Λέστερ Sky Bet EFL Championship 2025-26 15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Χετάφε La Liga EA Sports 2025/26 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Φιορεντίνα Serie A 2025-26 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας - Μύκονος Betsson Stoiximan GBL 16:00 ΕΡΤ Sports 1 ΠΑΟΚ – Κολοσσός Stoiximan GBL 16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Qualifying Μηχανοκίνητα 16:30 Novasports Extra 4 Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Extra 2 Κολωνία - Ζανκτ Πάουλι Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ - Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Prime Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη - Μπάγερν Μονάχου Bundesliga 2025/26 17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ Premier League 2025/26 17:00 Novasports Start Τότεναμ – Μπρέντφορντ Premier League 2025/26 17:00 Novasports 5HD Νιούκαστλ – Μπέρνλι Premier League 2025/26 17:00 Novasports 4HD Έβερτον - Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League 2025/26 17:00 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Τσέλσι Premier League 2025/26 17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρίστολ Σίτι – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΟΦΗ Stoiximan Super League 2025-26 17:15 Novasports 1HD Αλαβές - Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga EA Sports 2025/26 17:30 Novasports Extra 3 Χέρενφεν - PSV Αϊντχόφεν Eredivisie 2025/26 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Ηρακλής Basket League 2025-26 18:15 ΕΡΤ Sports 1 Βουλιαγμένη – Πανιώνιος Α1 Γυναικών 18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι Stoiximan GBL 18:30 COSMOTE SPORT 4 HD NBA on Fire 2025-26 Ε6 Μπάσκετ 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Κόμο Serie A 2025-26 19:30 Novasports Premier League Λιντς – Λίβερπουλ Premier League 2025/26 19:30 Novasports Prime Μπέτις – Μπαρτσελόνα La Liga EA Sports 2025/26 19:30 Novasports 3HD Λειψία - Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga 2025/26 19:45 Novasports Start Φορτούνα Σίταρντ – Άγιαξ Eredivisie 2025/26 20:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά Stoiximan Super League 2025-26 21:30 Novasports 4HD Ντάρμσταντ – Καρλσρούη Bundesliga 2 2025/26 21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τσέστερφιλντ – Ντονκάστερ Emirates FA Cup 2025-26 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Αταλάντα Serie A 2025-26 22:00 Novasports 2HD Φέγενορντ – Τσβόλε Eredivisie 2025/26 22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο - Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κιλμάρνοκ – Ρέιντζερς William Hill Scottish Premiership 2025-26 22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Φαμαλικάο – Μπράγκα Liga Portugal Betclic 2025-26 02:30 COSMOTE SPORT 4 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 05:00 COSMOTE SPORT 6 HD UFC Fight Night 2025 323: Μεράμπ Ντβαλισβίλι - Πετρ Γιάν

