Θεσσαλονίκη: Πάρκινγκ με... 59.000 ευρώ - «Ξεφεύγουν» επικίνδυνα οι τιμές

Με την έλλειψη ελεύθερων θέσεων στάθμευσης να δημιουργεί πονοκέφαλο σε πολλούς Θεσσαλονικείς


Σε τιμές που ζαλίζουν πωλούνται πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη με τους ιδιοκτήτες τους, σε κάποιες περιπτώσεις, να απαιτούν ποσά ανά τμ αντίστοιχα με αυτά διαμερισμάτων στην Παλιά, ή στη Νέα Παραλία.

Είναι χαρακτηριστικό πως θέση στάθμευσης 7 τμ, στο κέντρο της πόλης πωλείται 59.000 ευρώ, δηλαδή 8.428 ευρώ το τμ (!), ένα άλλο επίσης 7 τμ, στη περιοχή της Χαριλάου πωλείται 32.000 ευρώ, που μεταφράζεται σε 4.571 ευρώ, ενώ 8 τμ στην περιοχή του Διοικητηρίου πωλούνται 34.000 ευρώ (4.250 ευρώ).

Με την έλλειψη ελεύθερων θέσεων στάθμευσης να δημιουργεί πονοκέφαλο σε πολλούς Θεσσαλονικείς - μάλιστα κάποιοι εξ αυτών επιδίδονται σε κυνήγι που διαρκεί για αρκετή ώρα μέχρι να …ανακαλύψουν πάρκινγκ σε σχετικά κοντινό σημείο από αυτό της οικίας τους-, αλλά και τη διαθεσιμότητα χώρων προς πώληση να περιορίζεται σημαντικά, οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών αυξάνονται… επικίνδυνα.

Πως αλλιώς μπορεί να μεταφράσει κανείς τις απαιτήσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ για την πώληση ελάχιστων τμ, μετρημένων στα δάχτυλα των δύο χεριών, πέρα από το ότι και η συγκεκριμένη αγορά ακινήτων έχει απομακρυνθεί από τη λογική.

Και μπορεί οι εν λόγω τιμές να εμφανίζονται σε αγγελίες και να αντιστοιχούν σε ζητούμενα ποσά που, κατά κανόνα, υπόκεινται σε διαπραγμάτευση, ωστόσο η διαμορφωθείσα κατάσταση τρομάζει τους ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Ελάχιστες οι αγγελίες για πάρκινγκ

Θα πρέπει να σημειωθεί πως κάνοντας αναζήτηση σε ιστοσελίδες εύρεσης ακινήτων οι θέσεις που εμφανίζονται προς πώληση στο δήμο Θεσσαλονίκης αγγίζουν μόλις τις 59, εκ των οποίων περίπου οι μισές αφορούν χώρο στάθμευσης για ένα αυτοκίνητο. Οι υπόλοιπες είναι για πάρκινγκ αρκετών δεκάδων τμ καθώς πρόκειται ουσιαστικά για σταθμούς στάθμευσης προς εκμετάλλευση.

Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω παραδείγματα. Θέση στάθμευσης 12 τμ στα Λαδάδικα πωλείται 40.000 ευρώ, 22 τμ στην περιοχή της Ανάληψης πωλούνται 32.000, 24 τμ στην Τριανδρία 39.000 ευρώ, 24 τμ στη Μαρτίου 30.000 ευρώ, 10 τμ στην περιοχή της Χαριλάου 25.000 ευρώ, ενώ στην Κάτω Τούμπα 10 τμ πωλούνται 19.000 ευρώ.

Αναφορικά με τα πάρκινγκ που διατίθενται για εκμετάλλευση ενδεικτικά 900 τμ στην περιοχή της Βούλγαρη πωλούνται 450.000 ευρώ, 200 τμ στην περιοχή της Μαρτίου 275.000 ευρώ, 1.410 τμ στο κέντρο της πόλης 1,65 εκατ. ευρώ,2.800 τμ πλησίον του Τουρκικού Προξενείου 3,2 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα στους περιφερειακούς δήμους

Στους περιφερειακούς δήμους εμφανίζονται 50 διαθέσιμα προς πώληση πάρκινγκ με την πλειονότητα αυτών να αφορούν μία ή δύο θέσεις σταθμεύσεις ( μέχρι 20 τμ).

Όσο, δε, για τις τιμές είναι κατά τι λιγότερο τσουχτερές από αυτές που εντοπίζονται στο δήμο Θεσσαλονίκης. Πάρκινγκ 26 τμ στον Εύοσμο πωλείται 35.000 ευρώ, 18 τμ στον Άγιο Ιωάννη 33.500 ευρώ, 10 τμ στην Καλαμαριά 22.500 ευρώ, 10 τμ στην Περαία 12.000 ευρώ, 15 τμ στο Παλαιόκαστρο 6.500 ευρώ.

Οι τιμές θα συνεχίσουν τις υπερπτήσεις

Δεδομένης της έλλειψης χώρων στάθμευσης στις γειτονιές, εκπρόσωποι του real estate εκτιμούν πως η ζήτηση για την αγορά θέσεων θα συνεχίσει να υφίσταται, με τις τιμές πώλησης να συνεχίζουν ακάθεκτες τις υπερπτήσεις.

Σε αυτό, όπως λένε οι ίδιοι, συνηγορούν και οι παρακάτω λόγοι:

-Οι τιμές των ακινήτων και ειδικά οι τιμές της γης ανεβαίνουν συνεχώς κατά συνέπεια οι τιμές των θέσεων στάθμευσης δεν μπορούν να μείνουν καθηλωμένες.

-Επιπρόσθετα η πολυετής κάμψη στην οικοδομική δραστηριότητα οδήγησε σε μείωση της προσφοράς θέσεων πάρκινγκ με αποτέλεσμα οι τιμές να ανεβαίνουν παράλληλα με τη ζήτηση.

Πηγή: Voria.gr



