Δένδιας: «Δημιουργούμε το ισχυρότερο Ναυτικό στην ιστορία της Ελλάδας» – Το μήνυμα για τις Belh@rra

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απέστειλε το δικό του μήνυμα για τη γιορτή του Αγίου Νικολάου, προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού.

«Χρόνια Πολλά στις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, που προασπίζουν την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, για την εορτή του Προστάτη τους Αγίου Νικολάου! Θερμές ευχές στο Λιμενικό Σώμα, το εμπορικό ναυτικό, τις συνεορτάζουσες και τους συνεορτάζοντες», σημείωσε αρχικά.

«Το Πολεμικό μας Ναυτικό αλλάζει σελίδα με την απόκτηση 4 υπερσύγχρονων φρεγατών Belh@rra (FDI HN), από τις οποίες η πρώτη παραλαμβάνεται σε λίγες ημέρες, τον προγραμματισμό για την απόκτηση 2+2 φρεγατών FREMM (κλάσης Bergamini), τον σχεδιασμό για μη επανδρωμένα σκάφη (επιφανείας και υποβρύχια), τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών ΜΕΚΟ και τα νέας γενιάς στρατηγικά όπλα», επεσήμανε ακόμη.

«Δημιουργούμε το πιο ισχυρό Ναυτικό στην ιστορία της Ελλάδας, ως δύναμη αποτροπής και εγγύησης της ασφάλειας & σταθερότητας σε Αιγαίο - Ανατολική Μεσόγειο», έγραψε ο κ. Δένδιας σε σημερινή (06/12) δημοσίευση.