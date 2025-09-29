Συνάντηση Δένδια με τον Ιταλό υπουργό Άμυνας - Υπογραφή δήλωσης προθέσεων για 2+2 φρεγάτες Bergamini

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με τον Ιταλό ομόλογό του στη Φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας F 598 ITS 

Παρουσία των δύο Υπουργών, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Ναυτική Συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας και Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini.

ΕΛΛΑΔΑ
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, επίσκεψη στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας.

Ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας της Ιταλίας Γκουΐντο Κροσέτο (Guido Crosetto) στη Φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας F 598 ITS.

Παρουσία των δύο Υπουργών, υπογράφηκε από τον Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και τον Ιταλό ομόλογό του Διευθυντή Εθνικών Εξοπλισμών της Ιταλίας Αντιναύαρχο Ottaviani Giancinto, Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Ναυτική Συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας και Δήλωση Προθέσεων για την απόκτηση 2+2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini.

Ο κ. Δένδιας μιλώντας στον απεσταλμένο της ΕΡΤ, Γιώργο Σιδέρη, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι σήμερα εδώ στη Λα Σπέτσια, στην Βάση του Ιταλικού Ναυτικού. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ιταλό ομόλογο μου, Γκουίντο Κροσέτο που κατέληξε στην υπογραφή αυτών των δύο πρωτοκόλλων που ξέρετε.

Το ένα από τα δύο πράγματι ανοίγει την πόρτα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε δύο φρεγάτες FREMM -σαν αυτή που είμαστε επάνω- και με τη δυνατότητα να πάρουμε άλλες δύο.

Δύο πλοία ή τέσσερα πλοία δεκαετίας, με εξαιρετικές δυνατότητες, σε εξαιρετική κατάσταση.

Φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Νομίζω ότι με την «Ατζέντα 2030» το ελληνικό Ναυτικό πια έχει περάσει στην Νέα Εποχή του.

Τέσσερις φρεγάτες Belharra – μάλιστα Standard 2++. Δύο συν δύο φρεγάτες FREMM, εξαιρετικές. Εκσυγχρονισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ. Ένα πραγματικά σημαντικό ναυτικό που μπορεί να προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας και στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ: Κύριε Υπουργέ εκτός από τις δυο FREMM, έτσι όπως είναι ακριβώς, σκεφτόμαστε ήδη να κάνουμε κάποιες προσθήκες ερχόμενες πλέον με την ελληνική Σημαία;

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Θα μιλήσουμε με την εταιρεία που έχει παράξει αυτά τα πλοία, με την Fincantieri, από οποία ούτως η άλλως ζήτησε η ιταλική κυβέρνηση να έχει συμμετοχή στις όποιες βελτιώσεις θα ζητήσουμε.

Δεν σας κρύβω ότι για εμάς θα ήταν σημαντικό οι φρεγάτες FREMM να μπορούν να έχουν την δυνατότητα να φέρουν και αυτές τον καινούργιας γενιάς πύραυλο ELSA, τον οποίο θα φέρουν και οι φρεγάτες Belharra. Και είναι κάτι που όπως η εταιρεία μας λέει είναι απολύτως εφικτό.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας συζητά με τον Έλληνα ομόλογό του.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Καταλαβαίνετε λοιπόν την τεράστια δύναμη αποτροπής την οποία μπορεί να αποκτήσει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Το έλεγα -στην αρχή καταλαβαίνω δεν ήταν τόσο εύκολα πιστευτό- είναι όμως πια σαφές.

Περνάμε σε μια Νέα Εποχή για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, σε μια Νέα Εποχή για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Και είμαι ευτυχής που ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ο Αντιναύαρχος Δ.Ε. Κατάρας ήταν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτήν την πολύ σημαντική στιγμή για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Νομίζω ότι καλύπτουμε γρήγορα το τεράστιο κενό που άφησε η οικονομική κρίση των δέκα ετών»

