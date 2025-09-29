Δένδιας: Συνάντηση με τον Ιταλό υπουργό Άμυνας - Στο επίκεντρο αμυντική βιομηχανία και καινοτομία

Συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του είχε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας για το ζήτημα της απόκτησης από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό δύο μεταχειρισμένων φρεγατών τύπου Carlo Bergamini (είναι η ιταλική εκδοχή των γαλλικών φρεγατών Fremm των οποίων η εξέλιξη είναι οι φρεγάτες Belh@rra ή FDI που έχει παραγγείλει η Αθήνα από τη γαλλική Naval Group).

Στις συζητήσεις του Νίκου Δένδια με τον Ιταλό υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο τίθενται οι λεπτομέρειες της συμφωνίας εξαγοράς των δύο μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών (κατά πληροφορίες πρόκειται για τις μονάδες Carlo Bergamini και Virginio Fasan), η προμήθεια των οποίων αναμένεται να κοστίσει στους Έλληνες φορολογούμενους γύρω στα 800 εκατ. ευρώ, με τα οπλικά τους συστήματα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το ελληνικό Πεντάγωνο, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο θάλασσα, με ειδικό βάρος να δίνεται στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και καινοτομίας, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Η συνάντηση έγινε σε φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού στο ναυπηγείο της Fincantieri στη La Spezia, με τον Νίκο Δένδια να συζητά με τον Ιταλό υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών σχέσεων μεταξύ Ρώμης και Αθήνας.

Συναντήθηκα σε εγκάρδιο κλίμα, με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας, @GuidoCrosetto, σε Φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia. Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων.



Συμφωνήσαμε για τη σημασία της…

