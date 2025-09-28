Ο Νίκος Δένδιας στην επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς: «Πέτυχε την αναβίωση του Ελληνισμού»

Τι ανέφερε ο υπουργός στον χαιρετισμό του

Ο Νίκος Δένδιας στην επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς: «Πέτυχε την αναβίωση του Ελληνισμού»
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Κυβέρνησης, στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Τρίπολη για την 204η επέτειο της Άλωσης – Απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιο Οικονόμου, τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον Διοικητή ΔΙΚΕ – ΙV Μεραρχίας Πεζικού «Πελοπόννησος» Υποστράτηγο Αλέξανδρο Χατζηαλεξανδρή, παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Επιφάνιος.

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρίτων, όπου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. Ο κ. Δένδιας κατέθεσε επίσης στεφάνι στον έφιππο ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Ακολούθως, παρακολούθησε την παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων της ΙV Μεραρχίας Πεζικού και πολιτιστικών συλλόγων.

Παρευρέθηκαν, επίσης, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης, οι Βουλευτές Σπυρίδων Τσιρώνης, Βασίλειος Κωτίδης, ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Δήμαρχος Τρίπολης Κωνσταντίνος Τζιούμης, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Κωνσταντίνος Μανδρώνης, ο πρώην Υπουργός και Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, Δήμαρχοι γειτονικών Δήμων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, της Αυτοδιοίκησης, παραγωγικών φορέων, συλλόγων και πολίτες.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε στον χαιρετισμό που απηύθυνε:

«Η Άλωση της Τριπολιτσάς, της Τρίπολης, τον Σεπτέμβριο του ’21, είναι η καμπή που στερέωσε την Ελληνική Επανάσταση, γιατί με την πτώση της πόλης κατέρρευσε το κέντρο της οθωμανικής διοίκησης και παρουσίας στον Μοριά.

Εδραιώθηκε έτσι η αντίληψη και εντός και εκτός του ελληνικού χώρου, ότι η Απελευθέρωση των Ελλήνων δεν ήταν μια χίμαιρα, αλλά μια προσπάθεια με πολλές πιθανότητες επιτυχίας, ήταν ένα ιστορικό ενδεχόμενο. Και οι ίδιοι οι Έλληνες απέκτησαν συνείδηση κράτους εν τη γενέσει. Δεν είναι εύκολο να το φανταστεί κανείς μετά από 400 χρόνια οθωμανικής κυριαρχίας.

Και είναι τόσο χαρακτηριστικά τα λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη όταν μπήκε στην ελεύθερη πια πόλη:

«Όταν έμβηκα εις την Τριπολιτσά, μ’ έδειξαν τον Πλάτανο εις το παζάρι όπου εκρέμαγαν τους Έλληνας. Αναστέναξα και είπα: "Άιντε, πόσοι από το σόγι μου και από το έθνος μου εκρεμάσθηκαν εκεί", διέταξα και το έκοψαν».

Η γενεά του ’21, μας παρέδωσε με τον Αγώνα της, το μέτρο της ευθύνης.

Πέτυχε την αναβίωση του Ελληνισμού.

Και η επιβίωση του Ελληνισμού είναι πια η δική μας συνταγματική και εθνική ευθύνη.

Η ασφάλεια της Πατρίδας μας δεν είναι δεδομένη, ιδίως στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Θεμελιώνεται σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό με διεθνείς συμμαχίες, τον οποίο πρέπει να συντηρήσουμε, αλλά επίσης απαιτούνται και ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις. Εδώ συναντιέται η μνήμη του ’21 με τη σημερινή συνταγματική μας ευθύνη.

Και αυτή τη στρατηγική, για να πετύχουμε αυτές τις ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, υπηρετεί η «Ατζέντα 2030».

Και εδώ, στην Τρίπολη, θα παρατηρήσετε τους μήνες που έρχονται ένα μετασχηματισμό, για τον οποίο μάλιστα είχα τη χαρά να έχω ήδη ενημερώσει τον συνεργάτη μου και Βουλευτή σας, τον κ. Κώστα Βλάση.

Εδώ θα εγκατασταθεί η νέα Σχολή των Αυτονόμως Κινουμένων Οχημάτων στον αέρα - αυτά που είναι γνωστά ως drones - αλλά και των συστημάτων αντι-drones, της νέας φάσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Και θα δείτε έτσι τη μετεξέλιξη της δραστηριότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Θα δείτε πώς από ένα Κέντρο Νεοσυλλέκτων πάμε σε μια φάση που το κύριο στοιχείο είναι η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες, οι νέες δυνατότητες.

Είμαι σίγουρος ότι αυτή η νέα πραγματικότητα θα στηρίξει και την Τρίπολη πολύ περισσότερο.

Γενικά, όμως, πρέπει να σας πω ότι αυτό που θα συμβεί εδώ είναι απαραίτητο να συμβεί σε όλη την Ελλάδα. Χρειαζόμαστε Ένοπλες Δυνάμεις εξοπλισμένες, ευέλικτες, ικανές να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Και θα ήθελα να σας πω ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει έστω και ένας Έλληνας που πιστεύει ότι αν επικρατήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις αντιλήψεις και νοοτροπίες ΔΕΚΟ της 10ετίας του ’80, θα καταστεί εφικτό να αποτραπεί ο εξ Ανατολών ήδη 10πλάσιος και μεγεθυνόμενος διαρκώς επεκτατισμός.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι για κάθε αστοχία στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, όπως συνέβη το 1996, υπάρχουν αιτίες, και αυτές οι αιτίες είναι βαθιές. Και αυτές τις αιτίες πρέπει να τις θεραπεύσουμε, με ομόνοια αλλά και με θάρρος.

Το πολιτικό κόστος πρέπει να είναι αδιάφορο, γιατί είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης.

Σήμερα αποτίουμε τιμή στους προγόνους μας, στους ήρωες της Επανάστασης του 1821.

Η Επανάσταση του ’21, όπως είπα και κατά την ομιλία μου στο Μεσολόγγι στην επέτειο της Εξόδου, η ιστορία της Ελλάδος, εμπεριέχει ακραίες αντιφάσεις. Εμπεριέχει το ύψος και το βάθος. Εμπεριέχει την εθνική αρετή και την εθνική μειοδοσία. Εμπεριέχει την εθνική προσφορά, αλλά εμπεριέχει και την ακραία διαφθορά.

Όμως η μέρα και το φως επικρατούν απέναντι στη νύχτα και στο σκότος. Η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας Νέας Ελλάδας είχε αίσιο τέλος.

Δική μας ευθύνη είναι να τη διατηρήσουμε ακμαία και ισχυρή, και να την προστατεύσουμε από τους πολλαπλούς εχθρούς και τις προκλήσεις των σύγχρονων καιρών.

Έτσι, θα έχουμε επιτελέσει το καθήκον μας και θα είναι αυτή η καλύτερη επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και όσων αγωνίστηκαν μαζί του για την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς το 1821.

Σας ευχαριστώ».

