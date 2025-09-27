Δένδιας: 190 χρόνια από τον θάνατο του Ιωάννη Καποδίστρια - Το μήνυμά του Υπουργού Άμυνας

Συμπληρώνονται σήμερα 194 χρόνια από θάνατο του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη συγκρότηση ενός σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τιμά τη μνήμη του με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, επισημαίνοντας το έργο και την ακεραιότητα του Κερκυραίου ηγέτη.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε μια από τις κεντρικές προσωπικότητες στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Ως πρώτος Κυβερνήτης, ανέλαβε το δύσκολο έργο της οργάνωσης του κράτους σε μια περίοδο ταραχών και αβεβαιότητας μετά την Ελληνική Επανάσταση. Η διορατικότητα και η ακεραιότητά του βοήθησαν στην εδραίωση θεσμών και την προώθηση μεταρρυθμίσεων που στόχευαν στη σταθερότητα και την ανάπτυξη.

Η σημερινή αναφορά του Νίκου Δένδια στο κοινωνικό δίκτυο Χ υπενθυμίζει το διαχρονικό μήνυμα του Καποδίστρια για την εντιμότητα και την αφοσίωση στο δημόσιο συμφέρον. Σε μια εποχή που η πολιτική ηθική και η αποτελεσματική διακυβέρνηση αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις, η παρακαταθήκη του πρώτου Κυβερνήτη παραμένει επίκαιρη και καθοδηγητική.