Μία αρνητική εμπειρία υποψηφίου στη διαδικασία πρόσληψης μπορεί να «πλήξει» τη φήμη της επιχείρησης

Νέα έρευνα του kariera.gr, που βασίστηκε σε δημοσκόπηση στην πλατφόρμα του LinkedIn (Οκτώβριος – Νοέμβριος), αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της εμπειρίας των υποψηφίων (candidate experience) κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Η ποιότητα αυτής της εμπειρίας διαμορφώνει άμεσα την εικόνα, αλλά και την αξιοπιστία μιας εταιρείας στην αγορά εργασίας.

Μια αρνητική εμπειρία υποψηφίου στη διαδικασία πρόσληψης μπορεί να «πλήξει» τη φήμη μίας επιχείρησης, με τα αρνητικά σχόλια που ενδέχεται να ακολουθήσουν, όπως αναφέρει το 59% των συμμετεχόντων. Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων ανέφερε ότι μια ανεπιτυχή διαδικασία εύρεσης εργαζομένων οδηγεί σε απώλεια ταλέντων (21%) καθώς και σε επιπλέον κόστος και χρόνο (15%). Μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 6% θεωρεί ότι μια αρνητική εμπειρία είναι περιορισμένη ή αμελητέα «ζημιά», γεγονός που καταδεικνύει ότι οι εργοδότες που δεν τη λαμβάνουν υπόψη τους, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια εικόνα τους.

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης, ότι η αναντιστοιχία μεταξύ όσων αναγράφονται στην αγγελία και όσων στην πραγματικότητα ισχύουν, αναφορικά με τη θέση εργασίας, αποτελεί ζήτημα. Το 67% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι πολύ συχνά υπάρχει υπερβολή, ενώ το 27% εντοπίζει συχνότερα μικρές διαφορές. Από την άλλη, μόνο ένα 6% θεωρεί ότι η αγγελία περιγράφει με ακρίβεια την πραγματικότητα των αρμοδιοτήτων της θέσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια στην προσφορά εργασίας, ενώ μόλις το 1% θεωρεί ότι υπάρχει πλήρης διαφάνεια στην περιγραφή.

Όσον αφορά το κανάλι μέσω του οποίου σχηματίζει ένας υποψήφιος την καλύτερη πρώτη εντύπωση για μια εταιρεία, πρωτοστατεί η περιγραφή της θέσης στην αγγελία, με ποσοστό 39%, ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι κριτικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (25%). Έπειτα, ακολουθεί η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον recruiter (24%), ενώ μόλις το 13% των συμμετεχόντων της έρευνας, βασίζεται στο career page, αποκαλύπτωντας ότι οι υποψήφιοι επικεντρώνονται στις πληροφορίες που συνδέονται άμεσα με τη θέση εργασίας και επηρεάζονται από την εμπειρία άλλων εργαζομένων.

Η ανάγκη για εξατομικευμένη ανατροφοδότηση μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης είναι πολύ σημαντική, καθώς το 58% των υποψηφίων θεωρεί ότι κάνει πραγματική διαφορά, ενώ το 34% απάντησε ότι θα ήθελε έστω ένα σύντομο σχόλιο, αλλά δεν το περιμένει κιόλας. Μόνο το 7% δηλώνει ότι αρκείται σε μια τυπική απάντηση. Τα αποτελέσματα δε, υπογραμμίζουν τη σημασία της προσωπικής επικοινωνίας, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της θετικής εμπειρίας του υποψηφίου.

Οι λόγοι που οδηγούν έναν υποψήφιο να εγκαταλείψει τη διαδικασία πρόσληψης, εντοπίζονται κυρίως στην πολυπλοκότητα ή στις χρονοβόρες διαδικασίες (28%) και στις καθυστερήσεις στην επικοινωνία (27%). Ακολουθούν η έλλειψη διαφάνειας στις απολαβές (24%), καθώς και η κακή εμπειρία στη συνέντευξη (21%). Τα ευρήματα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εμπειρία του υποψηφίου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και ότι οι εταιρείες που επιθυμούν να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρειάζεται να είναι σαφείς, να ενθαρρύνουν την επικοινωνία και να σέβονται τον χρόνο του υποψηφίου.

Τέλος, όσον αφορά το αποδεκτό χρονικό διάστημα από την υποβολή αίτησης έως την τελική απάντηση από τον εργοδότη, το 51% θεωρεί ιδανικό το διάστημα από δέκα έως δεκατέσσερις ημέρες, ενώ το 35% αφήνει το περιθώριο μιας εβδομάδας. Μόλις το 6% θεωρεί ως αποδεκτό διάστημα τις πάνω από τρεις εβδομάδες, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη για ταχύτητα και ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης.

Η έρευνα του kariera.gr αναδεικνύει την εμπειρία του υποψηφίου ως κρίσιμο παράγοντα τόσο για τη διατήρηση της φήμης ενός οργανισμού, όσο και για την προσέλκυση νέων ταλέντων. Οι εργοδότες που επενδύουν στη διαφάνεια, στην προσωπική επικοινωνία και ανταποκρίνονται άμεσα, εξασφαλίζουν όχι μόνο ποιότητα στις προσλήψεις, αλλά διατηρούν τη θετική εικόνα τους στην αγορά εργασίας.

