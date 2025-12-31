Τα 4 λάθη με τον φούρνο μικροκυμάτων - Τι δεν πρέπει ποτέ να κάνετε

Ο φούρνος μικροκυμάτων καταναλώνει «σιωπηλά» ρεύμα ακόμα και όταν δεν τον χρησιμοποιούμε

Ο φούρνος μικροκυμάτων αποτελεί πλέον μία απαραίτητη οικιακή συσκευή στα περισσότερα σπίτια με τη χρήση του να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στο μαγείρεμα.

Όμως υπάρχουν κάποια βασικά λάθη που γίνονται. Οι περισσότεροι συνήθως το χρησιμοποιούν και ως «αποθηκευτικό χώρο» αφήνοντας πάνω διάφορα μικροαντικείμενα, όπως για παράδειγμα φρουτιέρες ή χαρτί κουζίνας.

Αυτό όμως μπορει να αποδειχθεί επικίνδυνο σύμφωνα με ειδικούς του Cookology.

Ο πειρασμός όπως εξηγούν να εξοικονομήσετε χώρο είναι μεγάλος, αλλά αυτό μπορεί να φράξει τους αεραγωγούς, προκαλώντας υπερθέρμανση, με αποτέλεσμα πιθανή ζημιά ή ακόμη και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σωστά τον φούρνο μικροκυμάτων σας, αυτά είναι τα 4 καθημερινά λάθη που πιθανώς κάνετε.

1. Χρήση μη ασφαλών δοχείων

Είναι γνωστό πως απαγορεύεται ότιδήποτε έχει πάνω του μέταλλο.

Ωστόσο, το Cookology εξηγεί ότι δεν είναι μόνο τα διακοσμητικά με μεταλλικά υλικά ή λεπτομέρειες που πρέπει να προσέχετε.

«Το πλαστικό στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόβλημα», εξήγησαν οι ειδικοί.

«Τα πλαστικά δοχεία που δεν είναι κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων μπορούν να εκλύουν χημικές ουσίες στα τρόφιμα, ειδικά όταν θερμαίνονται λιπαρά ή ελαιώδη φαγητά».

2. Ξεχνώντας να ανακατέψετε ή να περιστρέψετε

Ενώ οι περισσότεροι φούρνοι μικροκυμάτων διαθέτουν πλέον περιστρεφόμενους δίσκους, δεν ζεσταίνουν πάντα το φαγητό ομοιόμορφα.

Γι' αυτό είναι σημαντικό να σταματάτε τακτικά τη συσκευή για να ανακατεύετε γρήγορα το φαγητό σας.

«Το ανακάτεμα στη μέση ή η περιστροφή του πιάτου εξασφαλίζει ασφαλέστερα και πιο συνεπή αποτελέσματα, ιδιαίτερα σημαντικό όταν ξαναζεσταίνετε ρύζι, κρέας ή περισσεύματα», αναφέρει η Cookology.

3. Πολύ σφιχτό κλείσιμο των δοχείων

Είναι απαραίτητο να σκεπάζετε το φαγητό σας στον φούρνο μικροκυμάτων – τόσο για ομοιόμορφο μαγείρεμα όσο και για να αποφύγετε πιτσιλίσματα.

Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι δεν θα φτάσετε στο άλλο άκρο και δεν θα σφραγίσετε τα δοχεία σας, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα μικρό κενό για να διαφεύγει ο ατμός.

Τα πλήρως σφραγισμένα καπάκια μπορούν να προκαλέσουν συσσώρευση πίεσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση του δοχείου ή σε σπάσιμο του καπακιού.

«Ακόμα και τα δοχεία που είναι κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να υποστούν ζημιά εάν το καπάκι είναι πολύ σφιχτά κλεισμένο.»

Για καλύτερα αποτελέσματα, σκεπάστε χαλαρά το φαγητό σας για να διατηρήσετε τη θερμότητα και την υγρασία μέσα, αλλά επιτρέποντάς του να εξαερίζεται με ασφάλεια.

4. Αμέλεια καθαριότητας

Ο καθαρισμός του φούρνου μικροκυμάτων είναι μια αγγαρεία που πολλοί άνθρωποι φοβούνται.

Αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς της Cookology, είναι απαραίτητο τόσο για την υγιεινή όσο και για την αποτελεσματικότητα.

«Ένας βρώμικος φούρνος μικροκυμάτων απορροφά περισσότερη ενέργεια και μαγειρεύει λιγότερο αποτελεσματικά», εξήγησαν.

«Τα πιτσιλίσματα φαγητού αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο δυσάρεστων οσμών και καπνού.»

Ωστόσο, είναι καλύτερο να αποφεύγετε τα καθαριστικά που περιέχουν χλωρίνη ή άλλα διαλύματα με βάση την αμμωνία, καθώς μπορούν να αφήσουν τοξικές αναθυμιάσεις και να μολύνουν το φαγητό σας.