Χαμηλές θερμοκρασίες και ψύχος: Ανοικτές οι δομές για άστεγους και εξαρτημένους στην Αττική

Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) στην Αττική, για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των δύσκολων καιρικών συνθηκών που αναμένονται στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, με βάση την πρόγνωση της ΕΜΥ για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό.

Από σήμερα Τετάρτη 31/12/2025, τα Κέντρα Ημέρας και Υπνωτήρια, αλλά και οι υπηρεσίες Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης Βλάβης, που διαθέτει ο Οργανισμό στην Αττική θα είναι ανοικτές, προκειμένου να υποδεχτούν τον πληθυσμό που κάνει χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, αλλά και διαβιεί σε συνθήκες αστεγίας. Ενισχύεται η λειτουργία των Κέντρων Ημέρας και Δομών Φιλοξενίας, όπου διατίθενται θερμαινόμενοι χώροι και θα παρέχονται υπνόσακοι, βασική φροντίδα, ζεστά ροφήματα, γεύματα, καθώς και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, ατομικής υγιεινής και φιλοξενίας.

Οι Κινητές Μονάδες Παρέμβασης – Streetwork του Ε.Ο.Π.Α.Ε. ενισχύουν τις παρεμβάσεις τους, παρέχοντας ισοθερμικές κουβέρτες και υπνόσακους, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούν παραπομπές ωφελούμενων που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας σε θερμαινόμενους και ασφαλείς χώρους.

Οι υπηρεσίες θα παραμείνουν σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια των φαινομένων και όσο κρίνεται αναγκαίο. Αναλυτικά οι δομές του ΕΟΠΑΕ για την κάλυψη των αναγκών των άστεγων και εξαρτημένων ατόμων στην Αττική είναι:

Κέντρα Ημέρας – Υπνωτήρια:

Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων - Υπνωτήριο, Σουμερλή 4-6 Αθήνα. Τηλ.: 2108237498 & 2108238676.

Κέντρο Ημέρας Αθήνας, Καποδιστρίου 46, Αθήνα. Τηλ.: 2105202799 & 2105202899

Κέντρο Ημέρας – Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας Ίλιον Αττικής, Κ. Τσαλδάρη 2-4 & Ιδομενέως 130, Ίλιον Αττικής. Τηλ.: 2102619626

Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών ΜyAthens, Κεραμεικού 3, Αθήνα, Τηλ 210 5242622

Κινητές Μονάδες Παρέμβασης – Streetwork