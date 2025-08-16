Ευρωπαίοι ηγέτες για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: «Στηρίζουμε μια τριμερή σύνοδο»

Το μήνυμα πως η Ρωσία δεν μπορεί να ασκεί βέτο στην Ουκρανία σχετικά με την πορεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, έστειλαν Ευρωπαίοι ηγέτες, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Φινλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, καθώς και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκαθαρίστηκε πως ενημερώθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για όλα όσα έγιναν στη σύνοδο στην Αλάσκα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην κοινή δήλωσή τους, χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, παραθέτοντας δήλωσή του ότι «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», και τόνισαν ότι «όπως οραματίζεται ο Πρόεδρος Τραμπ, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες που να περιλαμβάνουν τον Πρόεδρο Ζελένσκι, τον οποίο πρόκειται να συναντήσει σύντομα».

Οι ηγέτες τονίζουν τη στήριξή τους σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής, επισημαίνοντας πως «είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ζελένσκι προς μία τριμερή σύνοδο κορυφής με την υποστήριξη της Ευρώπης».

«Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ατσάλινες εγγυήσεις ασφαλείας για να μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες να δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας. Ο “Συνασπισμός των Προθύμων” είναι έτοιμος να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ», συνέχισαν.