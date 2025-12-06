Λεωφόρος Αθηνών: Κατολισθήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα – Κλειστές 2 λωρίδες στο ύψος του Χαϊδαρίου

Από το πρωί του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025, δύο λωρίδες κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, παραμένουν κλειστές λόγω κατολίσθησης. Βράχια κατέπεσαν στο οδόστρωμα στην περιοχή του Δαφνίου Χαϊδαρίου, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Η κατολίσθηση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί προκάλεσε την απόθεση μεγάλων βράχων στις δύο από τις τρεις λωρίδες του ρεύματος προς Αθήνα στη λεωφόρο Αθηνών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κυκλοφοριακού χάους, με τα οχήματα να ακινητοποιούνται και να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων. Οι αρχές έχουν απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να κινούνται με αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν, αν είναι δυνατόν, τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Στο σημείο επιχειρούν άμεσα συνεργεία αποκατάστασης, τα οποία εργάζονται για την απομάκρυνση των βράχων και την επαναφορά της ομαλής κυκλοφορίας. Η κατάσταση εξετάζεται συνεχώς, και αναμένεται σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού.