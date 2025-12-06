H μία και μοναδική Lamborghini LM002 Wagon του Σουλτάνου

Του Γιάννη Σκουφή

Η Lamborghini LM002 έγινε γνωστή τη δεκαετία του ’80 ως η «Rambo Lambo», ένα σκληροτράχηλο 4x4 με κινητήρα από τη θρυλική Countach και αμάξωμα τύπου pick-up. Όμως το συγκεκριμένο, μοναδικό αντίτυπο που βλέπετε έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία και θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πραγματικός πρόγονος της Urus.

Το ιταλικό super SUV -τότε ο όρος απλά δεν υπήρχε- κατασκευάστηκε το 1986 και παραδόθηκε στον Σουλτάνο του Brunei, ο οποίος το έστειλε το 1989 στην Ιταλία στον γνωστό καροσερίστα Salvatore Diomante για να το μετατρέψει σε κλειστή λιμουζίνα. Το πράγμα όμως… ξέφυγε και προέκυψε μια ψηλή, τετραγωνισμένη LM002 Wagon με πίσω καμπίνα τύπου lounge, περιμετρικό καναπέ και μάλιστα με τηλεόραση της εποχής.

Η LM002 Wagon κινείται από τον ατμοσφαιρικό V12 των 5.200 κυβικών της Countach QV, με μία εξάδα διπλών καρμπιρατέρ Weber και απόδοση 450 ίππων, χωρίς καμία «αναβάθμιση» για πιο ήπια χρήση. Η μετάδοση περιλαμβάνει χειροκίνητο κιβώτιο ZF πέντε σχέσεων και τρία μπλοκέ διαφορικά, διατηρώντας τις εκτός δρόμου ικανότητες του αρχικού μοντέλου.

Αφού πέρασε από τα χέρια του πρώην διευθύνοντα συμβούλου της BMW και της VW, Bernd Pischetsrieder, η LM002 πήγε το 2012 στη Σουηδία, όπου -σύμφωνα με την καταχώρηση- χρησιμοποιήθηκε για τα «πήγαινε-έλα» παιδιών στο σχολείο. Το αμάξωμα, πλέον σε ασημί από μαύρο, φέρει εμφανή σημάδια χρήσης, όμως παραμένει αυθεντικό και πιστοποιημένο από τον επίσημο ιστορικό φορέα της Lamborghini.

Το κοντέρ γράφει μόλις 11.000 χιλιόμετρα και η LM002 Wagon δημοπρατείται στις ΗΠΑ μέσω της πλατφόρμας Bring a Trailer, με την τιμή να εκτιμάται ότι θα αγγίξει επίπεδα αντίστοιχα με αυτά μιας καινούργιας Urus. Μπορεί να μην είναι σύγχρονη, αλλά ως ένα και μοναδικό κομμάτι της ιστορίας της Lamborghini, δύσκολα αγνοείται.

