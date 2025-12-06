Η Ford αλλάζει σελίδα: Bronco-SUV αντί για νέο Focus από το 2027

Η οριστική αυλαία του Ford Focus άνοιξε τον δρόμο για μια τολμηρή ανατροπή στη στρατηγική της μπλε οβάλ φίρμας: ο διάδοχος δεν θα είναι hatchback, αλλά ένα ολοκαίνουργιο SUV με το όνομα Bronco, ειδικά σχεδιασμένο για την Ευρώπη. Η παραγωγή του θα ξεκινήσει το 2027 στο εργοστάσιο της Almussafes, κοντά στη Βαλένθια, εκεί όπου μέχρι πρόσφατα γεννιόταν το ιστορικό Focus.

Το νέο Bronco δεν θα θυμίζει σε τίποτα το θρυλικό αμερικανικό off-roader. Αντιθέτως, θα είναι ένα πιο συμπαγές, καλοποιομένο crossover, τοποθετημένο ανάμεσα στο Puma και το Kuga, υιοθετώντας έναν καθαρά οικογενειακό και αστικό χαρακτήρα. Παρότι δανείζεται το όνομα μιας αμερικανικής «άγριας» σχολής, το ευρωπαϊκό Bronco θα έχει προσθιοκίνητη αρχιτεκτονική και καμία διάθεση για περιπέτειες εκτός δρόμου.

