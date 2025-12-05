Κακοκαιρία Byron: Θρίλερ στην Ανδραβίδα με αυτοκίνητο που βρέθηκε σε κανάλι

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω το σαρωτικό «χτύπημα» της κακοκαιρίας Byron, με την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Αττική, τη Θεσσαλία και τα νησιά του Αιγαίου να είναι κάποιες από τις περιοχές που έχουν πληγεί.

Από το απόγευμα της Παρασκευής (5/12) βρίσκεται σε εξέλιξη θρίλερ στο χωριό Σταφιδόκαμπος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, πριν λίγη ώρα εντοπίστηκε μέσα σε κανάλι αναποδογυρισμένο ένα αυτοκίνητο τύπου τζιπ.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές όπου κατάφεραν να σηκώσουν το αυτοκίνητο στο οποίο δεν υπάρχει κανένα άτομο μέσα. Ωστόσο αυτή την ώρα γίνεται έρευνα και στο κανάλι μήπως άτομο ή άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα εκτινάχτηκαν από αυτό.

Παράλληλα εξετάζεται και το σενάριο ο οδηγός του οχήματος να το έριξε στο κανάλι και να το εγκατέλειψε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα αλλοδαποί εργάτες γης έπεσαν με το τζιπ στο κανάλι και το εγκατέλειψαν χωρίς να ενημερώσουν τις αρχές.

