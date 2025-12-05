Κακοκαιρία Byron: Δραματικές εικόνες στη Μεσσηνία - Διέσχιζαν με κανό τους δρόμους στη Φοινικούντα

Τεράστιες ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία Byron σε Μεσσηνία και Μάνη

Newsbomb

Κακοκαιρία Byron: Δραματικές εικόνες στη Μεσσηνία - Διέσχιζαν με κανό τους δρόμους στη Φοινικούντα
Πηγή Φωτο: Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εφιαλτικό ήταν το τελευταίο 24ωρο για τους κατοίκους σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις εικόνες που έχουν καταγραφεί από τη Θεσσαλία μέχρι την Πελοπόννησο να δείχνουν τη μανία της κακοκαιρίας Byron.

Συγκλονιστικές εικόνες σε Φοινικούντα και Γύθειο

Στην Φοινικούντα, οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν κανό για να καταφέρουν να διασχίσουν τις πλημμυρισμένες περιοχές.

Μεταξύ εκείνων που εγκλωβίστηκαν την ώρα της θεομηνίας, ήταν και ο πρόεδρος του χωριού που τελικά χρειάστηκε τη βοήθεια της Πυροσβεστικής για να καταφέρει να φτάσει σε ασφαλές σημείο.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON ΣΤΗ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ (APOHXOS.GR/EUROKINISSI)

Eurokinissi

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON ΣΤΗ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ (APOHXOS.GR/EUROKINISSI)

Eurokinissi

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON ΣΤΗ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ (APOHXOS.GR/EUROKINISSI)

Eurokinissi

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON ΣΤΗ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ (APOHXOS.GR/EUROKINISSI)

Eurokinissi

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON ΣΤΗ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ (APOHXOS.GR/EUROKINISSI)

Eurokinissi

Eurokinissi

Οι δρόμοι παραμένουν αδιάβατοι, ενώ από «θαύμα» σώθηκαν δύο Γερμανοί τουρίστες, όταν το κατάλυμα, το όχημά τους και ένα τροχόσπιτο κατακλύστηκαν από τα νερά.

Εικόνες καταστροφής στην Ανατολική Μάνη - Σπίτια και οχήματα βυθισμένα στη λάσπη

Εικόνες καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία Byron, με την Ανατολική Μάνη να είναι ανάμεσα στις περιοχές που δέχθηκαν τεράστια πλήγματα.

Μεγάλες είναι οι ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στο χωριό Πλάτανος της Ανατολικής Μάνης, καθώς το νερό έφτασε στα τρία μέτρα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, να παρασυρθούν αυτοκίνητα και να κινδυνεύσουν πολίτες.

Σύμφωνα με το tempo24, το μικρό ποτάμι στην κάτω πλευρά του χωριού δεν άντεξε τον όγκο της βροχής και υπερχείλισε, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πλημμύρισαν τουλάχιστον 15 σπίτια και επιχειρήσεις.

Όπως περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής, η κακοκαιρία που έπληξε την Ανατολική Μάνη ήταν πρωτόγνωρη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν έχουν βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο.

«Η κατάσταση είναι πιο ήρεμη σήμερα, αλλά εμείς φροντίζουμε με όλα τα διαθέσιμα μηχανήματα να αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Στο Γύθειο καταφέραμε να κατευθύνουμε τα νερά εκτός πόλης, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος», δήλωσε στο tempo24 ο Πέτρος Ανδρεάκος, δήμαρχος Ανατολικής Μάνης.

Σχετικά με την καταγραφή των ζημιών, ο κ. Ανδρεάκος υποστήριξε ότι θα ξεκινήσουν από το Σάββατο.

Δείτε τις εικόνες χάους στην Ανατολική Μάνη:

byron-1.webp
byron-3.webp
byron-4.webp
byron-2.webp

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Υπό την επήρεια αλκοόλ η 48χρονη που σκοτώθηκε πέφτοντας από γέφυρα

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δραματικές εικόνες στη Μεσσηνία - Διέσχιζαν με κανό τους δρόμους στη Φοινικούντα

18:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης: «Παράνομο το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Ο Χριστοδουλίδης προχώρησε σε ανασχηματισμό - Το νέο υπουργικό συμβούλιο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Συστάσεις για μάσκες εξαιτίας της γρίπης στη Βρετανία: Φόβος για τον «χειρότερο χειμώνα στα χρονικά» για το σύστημα υγείας

18:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η μεγαλύτερη πολιτική κρίση στην ιστορία του διαγωνισμού - Μπαράζ αποχωρήσεων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Η ενέργεια των Χριστουγέννων ξεκινά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Υπέρ της διπλωματικής προσέγγισης με το Ισραήλ τάχθηκε η Χεζμπολάχ

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Σάο Πάολο - Βίντεο

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τιμωροί παιδεραστών: «Εγκέφαλος» πίσω από τους ανήλικους - Οι τρεις «καρμπόν» επιθέσεις τους

17:44ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «χτυπά» την Ελλάδα – Μπαράζ μηνυμάτων του «112», πλημμύρες και χαλάζι - Ποιες περιοχές απειλούνται

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εντυπωσιακό βίντεο από τη χιονόπτωση σε δάσος της Μηλιάς Μετσόβου

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ηλεία: Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση μεταναστών

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Η αντίδραση της Φενέρμπαχτσε, έφερε πληρωμή εξόδων ταξιδιού από τον Ολυμπιακό

17:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Mega: «Διεθνής διασυρμός, πισίνα το ΣΕΦ - Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έδωσαν λύση»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εικόνες καταστροφής στην Ανατολική Μάνη - Σπίτια και οχήματα βυθισμένα στη λάσπη

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Βρετανία: Γιατρός επιτέθηκε σεξουαλικά κατά δεκάδων ασθενών του, μεταξύ των οποίων και παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

15:35ΕΛΛΑΔΑ

«Πάτα τον!» - Βίντεο από άγρια επίθεση τρακτέρ κατά ΜΑΤ στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τιμωροί παιδεραστών: «Εγκέφαλος» πίσω από τους ανήλικους - Οι τρεις «καρμπόν» επιθέσεις τους

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

17:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Mega: «Διεθνής διασυρμός, πισίνα το ΣΕΦ - Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έδωσαν λύση»

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση αιμομιξίας συγκλονίζει τη Γαλλία: 58χρονος απέκτησε τρία παιδιά με τη κόρη του - Φρίκη για τον 11χρονο γιο και εγγονό του

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Δραματικές εικόνες στη Μεσσηνία - Διέσχιζαν με κανό τους δρόμους στη Φοινικούντα

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Τα ντοκουμέντα της φρίκης - Άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει στο βουνό

18:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η μεγαλύτερη πολιτική κρίση στην ιστορία του διαγωνισμού - Μπαράζ αποχωρήσεων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ευελπίδων: Πέθανε 84χρονος που δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πού πας ρε κωλόγερε; Τον χτύπησε στο κεφάλι με το κοντάρι»: Κατάθεση-φωτιά αυτόπτη μάρτυρα στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη στοιχειοθετεί δολοφονία

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη - Στις Παπαδάτες η ταφή του

17:44ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «χτυπά» την Ελλάδα – Μπαράζ μηνυμάτων του «112», πλημμύρες και χαλάζι - Ποιες περιοχές απειλούνται

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

17:08ΚΟΣΜΟΣ

«Έλλειψη» εορταστικού πνεύματος στο Μπακού: Δύο Άγιοι Βασίληδες πιάστηκαν στα χέρια σε σούπερ μάρκετ - Δείτε βίντεο

16:08WHAT THE FACT

Δεν έχει πληρώσει λογαριασμό εδώ και 8 χρόνια: Ο τρόπος που το κατάφερε με 1.000 μπαταρίες

12:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

14:36ΚΟΣΜΟΣ

«Τα έθνη της Ευρώπης απειλούνται με πολιτισμική εξαφάνιση - Σε 20 χρόνια θα είναι μη αναγνωρίσιμα»: To «δόγμα» Τραμπ για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ

14:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στη Φενέρ με την αναβολή: «Δεν είναι θέμα ασφάλειας, αλλά διαρροής νερού στο ΣΕΦ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ