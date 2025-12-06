Λάρισα: Πήγε τον σύζυγό της στο δικαστήριο γιατί της είπε «θες χορό καλαματιανό…»

Μία αρκετά ιδιαίτερη υπόθεση καταγγελλόμενης ενδοοικογενειακής βίας έφθασε στις δικαστικές αίθουσες την εβδομάδα που ολοκληρώνεται στη Λάρισα, με πρωταγωνιστές ένα εν διαστάσει ζευγάρι από χωριό στα νότια του νομού.

Το ζευγάρι που κατά πληροφορίες του onlarissa.gr είναι πολύτεκνο, βρίσκεται τους τελευταίους μήνες σε διάσταση, με αρκετές εντάσεις μεταξύ τους. η σύζυγος έχει καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του άντρα της, τον οποίο έχει μηνύσει για ενδοοικογενειακή απειλή και σωματική βλάβη, ενώ έχει πάρει την επιμέλεια των παιδιών, αλλά και διατροφή.

Το Μονομελές Αυτόφωρο Λάρισας εκδίκασε άλλη μήνυση της συζύγου για απειλή, με αφορμή μία πρόσφατη επικοινωνία των δύο και επίδικο το αίτημα του πατέρα να δει τα παιδιά του.

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, ο πατέρας της ζήτησε με γραπτό μήνυμα να δει τα παιδιά του, αλλά εκείνη της απάντησε ότι τα παιδιά δεν θέλουν να τον δουν. Μετά από αυτό, ο κατηγορούμενος της απέστειλε μήνυμα στο οποίο της έγραφε «θες χορό καλαματιανό….». Μήνυμα που η σύζυγος εξέλαβε ως απειλή και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη.

Αν και η εισαγγελική πρόταση ήταν υπέρ της καταδίκης του, εν τέλει το δικαστήριο τον απάλλαξε, καθώς ενστερνίστηκε την άποψη της υπεράσπισης πως «το αδίκημα της είναι υποκειμενικό, αλλά η συγκεκριμένη έκφραση δε συνιστά τρόμο ή ανησυχία».

Έτσι το δικαστήριο αθώωσε τον κατηγορούμενο, με το συγκεκριμένο οικογενειακό δράμα ωστόσο, να φαίνεται πως έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά του…