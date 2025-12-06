Παναθηναϊκός για Μιλάνο: «Η διάθεση των εισιτηρίων θα περιοριστεί αποκλειστικά στη θύρα των φιλοξενούμενων»

Παναθηναϊκός: «Η διάθεση των εισιτηρίων θα περιοριστεί αποκλειστικά στη θύρα των φιλοξενούμενων»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας ότι για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο για τη Euroleague, στις 11 Δεκεμβρίου.

Μετά από σχετική ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας, οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν ότι η διάθεση εισιτηρίων προς τους Έλληνες φιλάθλους θα περιοριστεί αποκλειστικά στη θύρα των φιλοξενούμενων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με αυξημένο αίσθημα ευθύνης προς τους φιλάθλους της που θέλουν να βρεθούν στο πλευρό της -και- στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Olimpia Milano (11/12) και έπειτα από τη σχετική ανακοίνωση της Ιταλικής ομάδας, θα ήθελε να ενημερώσει ότι η διάθεση εισιτηρίων προς τους Έλληνες φιλάθλους θα περιοριστεί αποκλειστικά στη θύρα των φιλοξενούμενων.

Οι φίλαθλοί μας θα μπορούν να εισέλθουν στο γήπεδο μόνο με τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί επίσημα από την ιταλική ομάδα και αφορούν τη συγκεκριμένη θύρα του γηπέδου. Σημειώνεται επίσης πως για τον συγκεκριμένο αγώνα τα εισιτήρια δεν μεταβιβάζονται.

Σας παραθέτουμε μεταφρασμένη στα ελληνικά την ανακοίνωση της Olimpia Milano και σας καλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας:

Αναλυτικά:

"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αστυνομία του Μιλάνου, σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Εθνικό Παρατηρητήριο Αθλητικών Εκδηλώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφάσισε ότι για τον αγώνα Ολίμπια Μιλάνο–Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 11 Δεκεμβρίου, η διάθεση εισιτηρίων προς κατοίκους Ελλάδας θα περιοριστεί αποκλειστικά στη θύρα των φιλοξενούμενων. Για τον συγκεκριμένο αγώνα, τα εισιτήρια θα είναι αμεταβίβαστα.

Αντίστοιχα, για τον αγώνα του ιταλικού πρωταθλήματος που είναι προγραμματισμένος για τις 14 Δεκεμβρίου μεταξύ Ολίμπια Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια, η διάθεση εισιτηρίων προς κατοίκους της επαρχίας Μπολόνια θα περιοριστεί εκ νέου αποκλειστικά στη θύρα των φιλοξενούμενων του γηπέδου".»

