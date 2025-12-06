Ποιος παίκτης της Φενέρμπαχτσε είδε… καμουφλαρισμένος το Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Πρώην συμπαίκτες, πολύ καλοί φίλοι. Ο Μίκαελ Γιάντουνεν εκμεταλλεύτηκε την παρουσία στην Ελλάδα και βρέθηκε στο Telekom Center Athens, ώστε να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια και φυσικά τον Τι Τζέι Σορτς, με τον οποίον συνυπήρξαν στην Παρί.

Ο Φινλανδός φόργουορντ – σέντερ βρέθηκε στην Αθήνα με τη Φενέρμπαχτσε, όμως, το παιχνίδι της Πέμπτης (04/12) κόντρα στον Ολυμπιακό ανεβλήθη λόγω της κακοκαιρίας Byron που έπληξε την Αττική.

Ο Γιάντουνεν εμφανίστηκε… καμουφλαρισμένος στις εξέδρες πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, ενώ, μετά το τέλος της αναμέτρησης κατευθύνθηκε προς τον διάδρομο των αποδυτηρίων προκειμένου να συνομιλήσει με τον Σορτς.

Δείτε το στιγμιότυπο: