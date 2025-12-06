Τα Φάρσαλα βουτηγμένα στη λάσπη μετά τον Byron: Ακυρώθηκαν δρομολόγια ΚΤΕΛ – «Πνιγόμαστε κάθε χρόνο»

Σοβαρά προβλήματα και στα Φάρσαλα, μετά το «σφυροκόπημα» της κακοκαιρίας Byron

Τα Φάρσαλα βουτηγμένα στη λάσπη μετά τον Byron: Ακυρώθηκαν δρομολόγια ΚΤΕΛ – «Πνιγόμαστε κάθε χρόνο»
Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (06/12) στο Ανωχώρι Φαρσάλων, έπειτα από τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε τη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας κατά τη διάρκεια της νύχτα, όπως καταγράφει το ifarsala.gr.

Η ένταση της κακοκαιρίας οδήγησε στην υπερχείλιση του παραπόταμου Ταμπάκου, με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να εισβάλλουν στον οικισμό, προκαλώντας προβλήματα σε μέρους του οικισμού.

Λόγω της κατάστασης, η πρόσβαση μεταξύ Ανωχωρίου και Κατωχωρίου έχει διακοπεί και ο δρόμος παραμένει κλειστός για την κυκλοφορία.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η μαρτυρία μίας κατοίκου του Ανωχωρίου, η οποία τόνισε ότι το ζήτημα είναι χρόνιο, επισημαίνοντας πως «εδώ και πολλά χρόνια ζητούμε να λυθεί το πρόβλημα, καθώς κάθε χρόνο κινδυνεύουμε και κάθε χρόνο πλημμυρίζουμε στο ίδιο σημείο».

Ακόμη, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του ΚΤΕΛ, ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια από Φάρσαλα προς Βόλο ενώ νωρίτερα, η Hellenic Train γνωστοποίησε ότι η κυκλοφορία των δρομολογίων του τρένου στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι και αντίστροφα έχει διακοπεί μέχρι νεωτέρας.

Η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, με 280 επιβάτες, παραμένει στον σταθμό Λάρισας, ενώ η αμαξοστοιχία IC50, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με 350 επιβάτες, θα σταθμεύσει στον σταθμό Λειανοκλαδίου.

