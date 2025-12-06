Συναγερμός στις Αρχές για 33χρονο από τη Νέα Πέραμο και 36χρονο Γάλλο που αγνοούνται

Μυστήριο με δύο αγνοούμενους, τα στοιχεία των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε συναγερμό είναι οι Αρχές, έπειτα από ειδοποίηση για την εξαφάνιση δύο ανδρών.

Ο Φέλιξ Μπαρατίν, 36 ετών, γαλλικής καταγωγής, επιβιβάστηκε σε πλοίο της γραμμής Πάτρα – Βενετία, με το όχημά του κι έκτοτε αγνοείται.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος του φορέα ARPD (Assistance et Recherche de Personnes Disparues) από τη Γαλλία, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Υπάρχει ενδεχόμενο να αποβιβάστηκε στην Ηγουμενίτσα.

Ο Φέλιξ Μπαρατίν έχει ύψος 1,75 και είναι αδύνατος. Έχει κοντά μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει μουστάκι και γένια, Ο ενήλικος έχει μία ουλή στο μάγουλο. Την ημέρα που εξαφανίστηκε, είναι άγνωστο τι φορούσε.

Παράλληλα, η Αστυνομία αναζητά κι άλλο πρόσωπο. Από το πρωί της περασμένης Κυριακής (30/11), αγνοείται η τύχη του Χρυσοβαλάντη Στεργιανού, 33 ετών, ο οποίος εξαφανίστηκε από τη Νέα Πέραμο Αττικής.

Ο Χρυσοβαλάντης Στεργιανός έχει ύψος 1,79, είναι αδύνατος και έχει ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι τζιν παντελόνι, μπλε ζακέτα και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για τα περιστατικά εξαφάνισης.

