«Ούτε βήμα πίσω» – Αγρότες της Μαγνησίας καίνε άχυρα και ρίχνουν γάλατα στον δρόμο

Ανυποχώρητοι οι αγρότες, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα – Νέα ένταση στα μπλόκα, αυτήν τη φορά στις Μικροθήβες της Μαγνησίας

«Ούτε βήμα πίσω» – Αγρότες της Μαγνησίας καίνε άχυρα και ρίχνουν γάλατα στον δρόμο
Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις ανά την επικράτεια, με αγρότες και κτηνοτρόφους από τις περιοχές Αλμυρού, Βελεστίνου και Νέας Αγχιάλου, στη Μαγνησία, να προχωρούν το πρωί του Σαββάτου (06/12) σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού, στο ύψος του κόμβου των Μικροθηβών.

Ορισμένοι έκαψαν άχυρα και έχυσαν γάλατα στον δρόμο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί μέχρι να δικαιωθούν τα σταθερά τους αιτήματα.

Στο σημείο υπάρχουν κλούβες των ΜΑΤ και ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Οι κινητοποιήσεις εντείνονται, με μπλόκα σε πολλές περιοχές, όπως η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Αχαΐα, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται, από πλευράς αγροτών, πιο δυναμικές ενέργειες, όπως ο αποκλεισμός λιμανιών και τελωνείων.

Στην Κρήτη, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρούν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» από την προσεχή Δευτέρα, ύστερα από απόφαση που ελήφθη στη μεγάλη σύσκεψη που πραγματοποίησε η αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Κινητοποιήσεων συνέχεια και στον Ε65

Οι συγκεντρώσεις στα Καρδίτσα και τα Τρίκαλα ενισχύονται καθημερινά, με τους αγρότες να δηλώνουν πως θα παραμείνουν στον αυτοκινητόδρομο όσο χρειαστεί.

Στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, η παρουσία των αγροτών συνοδεύεται πλέον από χριστουγεννιάτικο στολισμό στα τρακτέρ.

Μένουν τα μπλόκα σε Θεσσαλία και Αχαΐα

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας, στη Λάρισα. Παράλληλα, αγρότες από τη Βοιωτία ανέβηκαν με τα τρακτέρ στην ΠΑΘΕ, στο ύψος της Θήβας.

Στη Θεσσαλία, πάνω από 4.000 τρακτέρ βρίσκονται στον κόμβο της Νίκαιας, αλλά και στον Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας και των διοδίων του Λόγγου στα Τρίκαλα. Το μπλόκο θα συνεδριάσει την Κυριακή, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του.

Τρία μπλόκα έχουν στηθεί και στην Αχαΐα. Το ένα μπλόκο βρίσκεται στην Κάτω Αχαΐα, όπου οι αγροτες έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την Παλιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου. Άλλο μπλόκο με πάνω από 100 τρακτέρ έχει στηθεί στην Ιτέα, ενώ, οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα.

Παράλληλα, οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ακτίου – Βόνιτσας και Κατούνας – Μεδεώνων πραγματοποιούν κινητοποίηση, στα διόδια του Ακτίου. Μπλόκα υπάρχουν και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Αποκλεισμένα είναι μόνο τα φορτηγά για μερικές ώρες ή επ’ αόριστον, ανάλογα με τις αποφάσεις των αγροτών.

Κανονικά πραγματοποιείται από τις 18:00 (05/12) η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, καθώς οι αγρότες άνοιξαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

