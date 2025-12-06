Μαρινάκης για επίθεση αγροτών με τρακτέρ κατά Αστυνομικών: «Μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε το βίντεο από επίθεση τρακτέρ κατά αστυνομικών, ενώ, άφησε ανοιχτό «παράθυρο» για περαιτέρω μειώσεις στο αγροτικό ρεύμα

Newsbomb

Μαρινάκης για επίθεση αγροτών με τρακτέρ κατά Αστυνομικών: «Μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ των αγροτών και δυνάμεων της Αστυνομίας στον κόμβο αεροδρομίου, στη Θεσσαλονίκη.

Αρχικά, τόνισε ότι «είναι μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου. Δεν μιλάμε εδώ για διαμαρτυρία και διεκδίκηση, αλλά για παραβατικές συμπεριφορές, λεκτικές και σωματικές επιθέσεις».

«Οι αστυνομικοί δεν είναι εχθροί των Ελλήνων πολιτών. Η Ελληνική Αστυνομία είναι οπουδήποτε για να είμαστε ασφαλείς, δεν έχει κανέναν σκοπό να επιτεθεί σε κανέναν, ούτε είναι αντίπαλη κανενός αγρότη και κανενός κτηνοτρόφου. Αυτοί που διέπραξαν ό,τι διέπραξαν, θα ταυτοποιηθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν να βλέπει ο κόσμος αυτές τις εικόνες και η Αστυνομία να είναι απαθής», ανέφερε.

Στη συνέχεια, σχετικά με το κλείσιμο λιμανιών και παρακαμπτηρίων οδών από τα αγροτικά μπλόκα, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στα σχόλια του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πως δεν πρόκειται να γίνει επιτρεπτό και θα γίνει επέμβαση από την Αστυνομία.

«Στόχος μας είναι να μην φτάσουμε εκεί, αλλά να συνεχιστεί ο διάλογος. Όποιος επιθυμεί με μία οργανωμένη αντιπροσωπεία και χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες… χάβρας να δει είτε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είτε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης είτε οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος, η πόρτα μας είναι ανοιχτή, όπως ήταν πάντα.

Δεν είναι ακόμα κάτι οριστικό. Αντιλαμβάνομαι από αυτά που ακούω από τη δική τους πλευρά ότι υπάρχει επιθυμία για συνάντηση. Δεδομένο είναι κι από την πλευρά του υπουργείου πως αυτή η συνάντηση, εφόσον υπάρξει αίτημα, θα γίνει αποδεκτό», προσέθεσε.

Ως προς τις αγροτικές ενισχύσεις, σημείωσε ότι «δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, τα λεφτά δεν είναι ατελείωτα. Θα δοθούν εφέτος περισσότερα χρήματα στους αγρότες ως προς τις επιδοτήσεις από πέρυσι. Πρόκειται για 3,7 δισ. ευρώ, ήδη έχουν καταβληθεί 2,48 δισ. ευρώ μέχρι την 1η Δεκεμβρίου και επίκειται καταβολή 1,2 δισ. ευρώ.

Πέρυσι ήταν 3,1 δισ. ευρώ, άρα μιλάμε για 600 εκατ. ευρώ παραπάνω και σε λιγότερους δικαιούχους. Υπάρχει μία κατηγορία που εφέτος είτε δεν θα πάρει καθόλου χρήματα, είτε θα πάρει λιγότερα. Έγιναν λιγότερες αιτήσεις, κάποιοι δεν έκαναν καν δηλώσεις ρφέτος που περνά ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αυτό δεν νομίζω να βαραίνει την κυβέρνηση, διότι πολύ απλά αυτό που γινόταν για δεκαετίες δεν θα συμβαίνει πλέον.

Οι υγιώς λειτουργούντες αγρότες από εδώ και στο εξής κι εφέτος στο τέλος του χρόνου θα πάρουν περισσότερα χρήματα». «Επίσης, έχουμε νομοθετήσει την επιστροφή ΕΦΚ στο πετρέλαιο σε μόνιμη βάση. Πόσες δεκαετίες το ζητούσαν αυτό; Δώσαμε λύση για δεκαετές φτηνότερο ρεύμα. Αν βρεθεί ο τρόπος, είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο της μείωσης του ρεύματος, είμαστε εδώ να το συζητήσουμε για όσους έχουν αυξημένα προβλήματα», ολοκλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:30ΚΟΣΜΟΣ

YouTuber καταγράφει την ταχύτητα του φωτός σε ένα απίστευτα σπάνιο βίντεο!

11:18LIFESTYLE

Οι 9+1 σταρ που έδωσαν τη μάχη τους με τα ναρκωτικά - Πώς κατάφεραν να ξεφύγουν από τον «εφιάλτη»

11:16ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε βήμα πίσω» – Αγρότες της Μαγνησίας καίνε άχυρα και ρίχνουν γάλατα στον δρόμο

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Το αίνιγμα των Αντικυθήρων: Ο πρώτος «υπολογιστής» του κόσμου

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί σταθμοί μετρό και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

10:58LIFESTYLE

Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Σιένα Μίλερ - Η αποκαλυπτική της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί - Δείτε βίντεο

10:54WHAT THE FACT

Μυστηριώδης ήχος στους ωκεανούς έπεισε του επιστήμονες: Ο Μεγαλόδοντας υπάρχει!

10:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Καμία παράταση φέτος - Πότε λήγει η προθεσμία

10:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Για την έκτη συνεχόμενη νίκη η Καλαμάτα – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (06/12)

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σύλληψη 29 ποδοσφαιριστών για το μέγα σκάνδαλο στοιχημάτων – Έφοδος στο σπίτι του αρχηγού της Φενέρμπαχτσε

10:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λιόσια: Ρομά εγκατέλειψε μωρό 2 ετών μέσα σε κλεμμένο αμάξι γιατί τον καταδίωξαν αστυνομικοί

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικά έγγραφα αποκαλύπτουν τη φονική μηχανή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία - Σκληρές εικόνες

10:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Influencer συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει 88χρονο βετεράνο να βγει στη σύνταξη - Η συγκινητική ιστορία του

10:17ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Εντός έδρας ο ΠΑΟΚ, μονομαχία Περιστέρι – Μαρούσι | Για το 8-0 ο Παναθηναϊκός στην Α1 Γυναικών

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για επίθεση αγροτών με τρακτέρ κατά Αστυνομικών: «Μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου»

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Iron Beam: Το ισραηλινό υπερόπλο με λέιζερ υψηλής ισχύος που μπορεί να γράψει ιστορία - Βίντεο

10:03LIFESTYLE

Αυτές είναι οι κορυφαίες ταινίες για το 2025 σύμφωνα με το AFI

10:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

H πιο PLUS προσφορά* στην Novibet με κορυφαία έπαθλα!

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλυπτική μελέτη του ΤΕΕ για τα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου – Οι λύσεις που προτείνονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Iron Beam: Το ισραηλινό υπερόπλο με λέιζερ υψηλής ισχύος που μπορεί να γράψει ιστορία - Βίντεο

10:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λιόσια: Ρομά εγκατέλειψε μωρό 2 ετών μέσα σε κλεμμένο αμάξι γιατί τον καταδίωξαν αστυνομικοί

11:16ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε βήμα πίσω» – Αγρότες της Μαγνησίας καίνε άχυρα και ρίχνουν γάλατα στον δρόμο

01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στη δολοφονία Καρυώτη - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικά έγγραφα αποκαλύπτουν τη φονική μηχανή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία - Σκληρές εικόνες

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο εφιάλτης επιστρέφει: Ασφυκτικά γεμάτα τα νοσοκομεία της Κίνας - Εκατοντάδες κρούσματα H3N2

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

09:48LIFESTYLE

Taste Atlas: Δεύτερη καλύτερη στον κόσμο η ελληνική κουζίνα - Ποια είναι η κορυφαία

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πήγε τον σύζυγό της στο δικαστήριο γιατί της είπε «θες χορό καλαματιανό…»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον ΔΟΑΕ: Το βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ δεν μπορεί πλέον να μπλοκάρει την ραδιενέργεια

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

10:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Influencer συγκέντρωσε πάνω από 1 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει 88χρονο βετεράνο να βγει στη σύνταξη - Η συγκινητική ιστορία του

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί σταθμοί μετρό και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στα Φάρσαλα για εκκένωση λόγω υπερχείλισης του Ενιπέα

12:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα

10:58LIFESTYLE

Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Σιένα Μίλερ - Η αποκαλυπτική της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ