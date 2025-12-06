Μαρινάκης για επίθεση αγροτών με τρακτέρ κατά Αστυνομικών: «Μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ των αγροτών και δυνάμεων της Αστυνομίας στον κόμβο αεροδρομίου, στη Θεσσαλονίκη.

Αρχικά, τόνισε ότι «είναι μονόδρομος η εφαρμογή του νόμου. Δεν μιλάμε εδώ για διαμαρτυρία και διεκδίκηση, αλλά για παραβατικές συμπεριφορές, λεκτικές και σωματικές επιθέσεις».

«Οι αστυνομικοί δεν είναι εχθροί των Ελλήνων πολιτών. Η Ελληνική Αστυνομία είναι οπουδήποτε για να είμαστε ασφαλείς, δεν έχει κανέναν σκοπό να επιτεθεί σε κανέναν, ούτε είναι αντίπαλη κανενός αγρότη και κανενός κτηνοτρόφου. Αυτοί που διέπραξαν ό,τι διέπραξαν, θα ταυτοποιηθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν να βλέπει ο κόσμος αυτές τις εικόνες και η Αστυνομία να είναι απαθής», ανέφερε.

Στη συνέχεια, σχετικά με το κλείσιμο λιμανιών και παρακαμπτηρίων οδών από τα αγροτικά μπλόκα, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στα σχόλια του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πως δεν πρόκειται να γίνει επιτρεπτό και θα γίνει επέμβαση από την Αστυνομία.

«Στόχος μας είναι να μην φτάσουμε εκεί, αλλά να συνεχιστεί ο διάλογος. Όποιος επιθυμεί με μία οργανωμένη αντιπροσωπεία και χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες… χάβρας να δει είτε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είτε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης είτε οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος, η πόρτα μας είναι ανοιχτή, όπως ήταν πάντα.

Δεν είναι ακόμα κάτι οριστικό. Αντιλαμβάνομαι από αυτά που ακούω από τη δική τους πλευρά ότι υπάρχει επιθυμία για συνάντηση. Δεδομένο είναι κι από την πλευρά του υπουργείου πως αυτή η συνάντηση, εφόσον υπάρξει αίτημα, θα γίνει αποδεκτό», προσέθεσε.

Ως προς τις αγροτικές ενισχύσεις, σημείωσε ότι «δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, τα λεφτά δεν είναι ατελείωτα. Θα δοθούν εφέτος περισσότερα χρήματα στους αγρότες ως προς τις επιδοτήσεις από πέρυσι. Πρόκειται για 3,7 δισ. ευρώ, ήδη έχουν καταβληθεί 2,48 δισ. ευρώ μέχρι την 1η Δεκεμβρίου και επίκειται καταβολή 1,2 δισ. ευρώ.

Πέρυσι ήταν 3,1 δισ. ευρώ, άρα μιλάμε για 600 εκατ. ευρώ παραπάνω και σε λιγότερους δικαιούχους. Υπάρχει μία κατηγορία που εφέτος είτε δεν θα πάρει καθόλου χρήματα, είτε θα πάρει λιγότερα. Έγιναν λιγότερες αιτήσεις, κάποιοι δεν έκαναν καν δηλώσεις ρφέτος που περνά ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αυτό δεν νομίζω να βαραίνει την κυβέρνηση, διότι πολύ απλά αυτό που γινόταν για δεκαετίες δεν θα συμβαίνει πλέον.

Οι υγιώς λειτουργούντες αγρότες από εδώ και στο εξής κι εφέτος στο τέλος του χρόνου θα πάρουν περισσότερα χρήματα». «Επίσης, έχουμε νομοθετήσει την επιστροφή ΕΦΚ στο πετρέλαιο σε μόνιμη βάση. Πόσες δεκαετίες το ζητούσαν αυτό; Δώσαμε λύση για δεκαετές φτηνότερο ρεύμα. Αν βρεθεί ο τρόπος, είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο της μείωσης του ρεύματος, είμαστε εδώ να το συζητήσουμε για όσους έχουν αυξημένα προβλήματα», ολοκλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

