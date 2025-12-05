Μαρινάκης: Δεν μπορεί να γίνει διάλογος με τους αγρότες όταν συμβαίνουν επιθέσεις σε αστυνομικούς

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την υποστήριξη της κυβέρνησης στον διάλογο και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί προς όφελος της πλειοψηφίας του πρωτογενούς τομέα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι τέτοιου είδους εικόνες βίας, όπως αυτές που καταγράφηκαν έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», αποκλείουν τη δυνατότητα διαλόγου.

Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα. Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους».

