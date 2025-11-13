Λάρισα: Οργισμένοι κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα στον δρόμο - «Είστε ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλία»

Στον δρόμο έριξαν το γάλα από τα ζώα τους κτηνοτρόφοι που συγκεντρώθηκαν έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα, στη Λάρισα, ζητώντας να τον συναντήσουν, για θέσουν τα αιτήματά τους.

«Είστε ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλία», φώναξαν οι κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή, που πραγματοποίησαν τη διαμαρτυρία.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, η αυτοκινητοπομπή των κτηνοτρόφων έφτασε με πορεία στο κέντρο της Λάρισας και έξω από το γραφείου του υφυπουργού, όπως μεταδίδει το larissanet.gr.

Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν αποζημιώσεις για να φτιάξουν τα κοπάδια τους, που έχουν αποδεκατιστεί από την ευλογιά. «Δεν ζητάμε απλά χρήματα, εμείς θέλουμε τα ζώα που μας θανάτωσαν πίσω». Παράλληλα, φώναξαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και κάλεσαν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους «γιατί ο πρωτογενής τομέας καταρρέει».

Στη συνέχεια προσπάθησαν να προσεγγίσουν το γραφείο, ενώ ο ζήτησαν από τον υφυπουργό να τους συναντήσει.